Webhelp Maroc partenaire de Medina Bike Marrakech

En accord avec la volonté du roi Mohammed VI de lancer des actions concrètes autour du développement durable et la réduction de l’empreinte carbone, Webhelp Maroc, leader de la relation client, sponsorise Medina Bike Marrakech, le 1er système de vélo en libre-service d’Afrique.

L’action de sponsoring initiée par Webhelp Maroc consiste à lancer une vaste campagne de recrutement, 500 postes à pourvoir à Marrakech, par un habillage des espaces publicitaires des vélos en libre-service de Medina Bike, ce qui lui permet de communiquer tout en mettant en avant la mobilité douce comme facteur de baisse des émissions de CO2 dans la ville ocre.

Webhelp Maroc encourage également ses collaborateurs marrakchis à emprunter ce système de vélo en libre-service, associant ainsi son image à un projet innovant et durable, au cœur de la mouvance initiée par le Royaume de la promotion d’un Maroc moderne et responsable.

Redouane Mabchour, Directeur général de Webhelp Maroc, a affirmé à l’occasion que “cette action de sponsoring affirme d’une part l’engagement de Webhelp Maroc dans la lutte contre les effets négatifs du changement climatique en adoptant des solutions écologiques telles que Medina Bike, et d’autre part son engagement dans la création d’emplois à travers les différentes régions du Royaume. Nous avons souhaité également à travers ce partenariat repenser les déplacements domicile- travail de nos collaborateurs : les nombreuses stations disponibles à travers la ville ocre et la qualité du vélo Medina Bike leurs permettent de se déplacer sans contraintes tout en réduisant notre empreinte carbone. Ce type de transport est plus sain et moins nocif pour l’environnement. ”.

Pour sa part, Lebna Elhakym, Directrice générale de Medina Bike, a précisé que “l’existence des réseaux performants d’infrastructures de transport a pour effet d’amplifier les échanges et de minimiser les retards des collaborateurs. Les déplacements actifs, tels que l’utilisation du vélo Medina bike, ont offert une alternative à la voiture tout en préservant la distance sociale. Ils ont permis aux gens de rester en sécurité pendant la pandémie et ont contribué à réduire les émissions. L’utilisation des vélos Medina bike contribuent à la lutte contre l’urgence climatique plus en amont que les véhicules électriques, en offrant un moyen de transport abordable, fiable, propre et sain, tout en permettant de réduire les embouteillages ;

Et de conclure : “ Il est un juste équilibre entre une économie performante au service du peuple et la préservation de l’environnement, nous avons la conviction que les organisations et les entreprises peuvent réaliser de belles choses si elles sont plus soutenues. Nous sommes fiers de ce partenariat avec Webhelp Maroc et nous visons la construction de la proximité par l’implémentation de nouvelles stations et à travers notre implantation dans de nouvelles villes, pour la croissance économique du pays.

Comme Webhelp, Il est temps de devenir un acteur majeur du Maroc VERT et de prendre part à un projet ambitieux et Eco-friendly qui permet de mettre en avant votre marque et avoir un engagement social et éthique ».