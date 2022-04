Webhelp informatise une école à Salé pour offrir une meilleure vie scolaire à ses élèves

Dans le cadre du pilier philanthropie de la stratégie ESG (Environnement, Social & Gouvernance), et sous l’égide de Think Human Foundation, Webhelp Maroc, leader de la relation Client, a aménagé une salle informatique aux élèves de l’établissement DOUKALLI SIDI MOUSSA à Salé, sous le slogan « Parce-qu’informatiser aide à mieux vivre ».

Afin de donner accès au numérique aux jeunes élèves de l’école DOUKALLI SIDI MOUSSA, les équipes de Webhelp Maroc ont participé à la transformation d’une simple classe de cet établissement d’enseignement primaire en une classe “ultra connectée”.

Depuis le raccordement électrique, l’installation d’internet et la peinture des locaux, jusqu’à l’aménagement de la salle avec 16 bureaux équipés d’ordinateurs et de chaises ergonomiques, l’équipe des “Webhelpiens” a participé à la réalisation d’une des actions phares de Think Human Foundation de Webhelp : accompagner les jeunes vers une réussite à l’heure du numérique.

En effet, ces outils informatiques, combinés à un accès Internet haut débit, leur permettront de développer des compétences essentielles à leur insertion future dans le monde moderne.

À noter que cette action s’inscrit dans un scope plus large de Think Human Foundation, fer de lance de l’action sociétale du groupe Webhelp.

Elle a pour mission : soutenir, former et développer les talents qui se sont trouvés marginalisés et leur permettre de trouver leur place dans le monde du travail.