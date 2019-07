WathsApp sur PC: c’est bientôt possible si…

Comme tout le monde le sait, WathsApp est une application qui n’est fonctionnelle que sur smartphone allumé et connecté à Internet. Elle est prisée, de par le monde, aussi bien par les particuliers que par les entreprises. Celles-ci utilisent WathsApp Business dans la gestion de leurs relations avec leurs clients.

Désormais, cette contrainte fera partie du passé, selon le compte Twitter WABetaInfo. Un WathsApp PC, entièrement indépendant, pourrait remédier à la contrainte de l’utilisation du smartphone. Et ce, grâce à deux solutions.

La première consiste à faire de même que pour les autres applications concurrentes, Skype et Telegram: la sauvegarde des messages, en temps réel, dans le Cloud. Sauf que ce n’est pas demain la veille que cela serait possible, prévient-on.

La seconde solution paraît plus pratique et plus réalisable. Il s’agit de stocker temporairement les messages dans le PC. Une synchronisation avec le smartphone sera ensuite nécessaire quand ce dernier sera connecté à Internet.

S.L.