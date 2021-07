Wafa Assurance: Nada Filali nommée DG adjoint en charge du Pôle Technologies et Support Groupe

Nada FILALI a été nommée le 28 juin 2021 à la tête du Pôle Technologies et Support

Groupe. Elle succède à Safaa EL GHARBI qui a fait valoir ses droits à la retraite après un

parcours professionnel riche et réussi de plus de 30 ans au sein du Groupe Attijariwafa Bank.

Wafa Assurance rend un vibrant hommage à Madame EL GHARBI et la remercie vivement

d’avoir porté des projets stratégiques et structurants comme la refonte des systèmes

d’information, la finalisation des socles technologiques permettant la transformation digitale ou

encore l’informatisation de nos 9 filiales présentes dans 6 pays d’Afrique à aujourd’hui.

Madame FILALI pilotera le Pôle Technologies et Support qui a deux grandes parties : une

première à forte composante technologique qui comprend la Direction de l’Organisation et des

Systèmes d’Information et la Digital Factory, et une seconde dédiée au support des métiers qui

englobe les Achats, la Logistique, le Juridique et Prestataires, les Indemnisations AT et

Corporelles.

Madame FILALI aura comme missions de continuer l’édification d’un système

d’information performant, d’accélérer la transformation digitale et d’arrimer ces fonctions au

Groupe Wafa Assurance afin d’accentuer nos avantages concurrentiels aux bénéfices de nos

clients et assurés. Madame FILALI continuera d’assurer la direction du Pôle Capital Humain &

Communication Interne Groupe par intérim.

Ingénieur informaticienne de formation, Mme FILALI cumule plus de 35 ans d’expérience

professionnelle dans les métiers de l’assurance. Elle a démarré sa carrière dans les systèmes

d’information et dans l’organisation auprès de deux compagnies d’assurance de la place. En

2000 elle rejoint le Groupe Wafa Assurance et a été de toutes les réformes de la compagnie

pour avoir été à l’origine de tout le patrimoine organisationnel au Maroc et dans les différentes

filiales.

En 2018, Madame FILALI prend la responsabilité du Pôle Capital Humain & Communication

Interne Groupe et y œuvre en mettant en place une politique des ressources humaines adaptée,

en ligne avec les orientations stratégiques de la compagnie basée sur la fidélisation, la

méritocratie, la mobilité, la motivation et la montée en compétences de la principale richesse de

nos compagnies: les équipes du Groupe Wafa Assurance.

