Volvo Cars: pas de compromis sur la sécurité

A l’occasion de la Journée nationale de la sécurité routière qui est célébrée le 18 février de chaque année au Maroc, Volvo Cars Maroc tient à rappeler à quel point sa vision sur la sécurité a toujours été sans détour. Et pour cause, Volvo est le leader en matière de sécurité depuis 1927, date à laquelle les fondateurs de Volvo Cars avaient décidé de faire de la sécurité l’une des valeurs clés de l’entreprise. Près d’un siècle plus tard, rien n’a changé concernant cette vision, à l’exception de l’étendue des technologies conçues pour améliorer l’expérience et la sécurité des utilisateurs des véhicules Volvo.

La sécurité, clé de voûte de la stratégie Volvo

Volvo Cars est une entreprise aux objectifs bien définis. Cela dit, la sécurité représente l’un des piliers principaux qui guident tout ce que Volvo Cars fait tout au long de sa chaîne de valeur. L’héritage de la marque en matière de sécurité et son histoire sont riches en apports dans le domaine de la sécurité routière. Tout cela confère à Volvo une grande responsabilité pour l’avenir de Mobilité.

Et si la «sécurité» est si fortement ancrée dans la stratégie de l’entreprise, c’est pour s’assurer que, en tant que pionniers de la sécurité dans le passé, Volvo continuera toujours à montrer la voie à suivre à l’avenir.

Plus aucun mort ni blessé grave dans une nouvelle Volvo

Si Volvo est aujourd’hui le chef de file dans le domaine de la sécurité automobile, c’est grâce à l’importance qu’il accorde à la protection des personnes. Cette importance n’a d’ailleurs pas manqué d’inspirer plusieurs innovations de taille à l’instar de la première ceinture de sécurité à trois points, le premier rehausseur pour enfant ou le système de protection contre les chocs latéraux (SIPS). Ces innovations ont toutes contribué à sauver un nombre incalculable de vies et à prévenir des blessures pour des générations entières à travers le monde. Elles sont le fruit de l’approche de Volvo en matière de sécurité, approche systématique qui se base sur des situations réelles, sans égal dans l’industrie automobile.

Une approche basée sur l’innovation

Volvo possède une longue histoire d’innovations, d’inventions, d’initiatives et d’actions dans le domaine de la sécurité routière. Par exemple, en 2002, la marque avait introduit une première mondiale avec la technologie Rollover Stability Control (RSC). En 2008, elle a élaboré «City Safety», un système révolutionnaire de prévention des collisions, mais aussi une première mondiale qui est disponible sur toutes les Volvo. En 2015, Volvo a introduit la fonction de détection des grands animaux pour protéger les animaux sur la route. Et en 2020, elle a limité la vitesse sur tous ses véhicules à 180 km / h.

EVA, l’initiative lancée par Volvo pour promouvoir la sécurité routière

Si à aujourd’hui, la plupart des constructeurs produisent encore des voitures sur la seule base de données issues de mannequins de crash test dont la morphologie est masculine, cela n’est pas le cas chez Volvo. Et pour cause, le constructeur collecte des données sur la vie réelle en représentant de manière équitable tous les types de morphologies.

A travers l’initiative EVA, l’équipe d’accidentologie de Volvo Cars anticipe, dans les moindres détails, toutes les possibilités et hypothèses de crashs qui pourraient survenir, et ce à travers des simulations qui collent intimement à la réalité. Dans le cadre de cette initiative, Volvo n’a pas manqué également de partager les résultats de plus de 40 ans de recherche en les rendant accessibles à tous.

Des fonctionnalités inédites

Volvo propose en série sur ses voitures l’un des écosystèmes de sécurité les plus sophistiqués du marché. Ainsi, chaque nouvelle Volvo est équipée d’un grand nombre de fonctionnalités avancées d’aide à la conduite, du freinage automatique à l’assistance à la direction en passant par une cage de sécurité brevetée.

Disponible en option, le pack IntelliSafe Surround intègre le système de surveillance anti-angle mort BLIS avec assistance à la direction, mais aussi l’alerte trafic en marche arrière avec assistance au freinage et l’alerte collision arrière.

Pour sa part, le pack IntelliSafe Assist, disponible également en option, fournit tout le nécessaire pour profiter d’une expérience de conduite résolument placée sous le signe de la maîtrise et de la détente, en particulier sur autoroute.

Un cloud Volvo dédié à la sécurité routière

Volvo Cars dispose de son propre système de partage d’alertes via un réseau cloud dédié. Ce système révolutionnaire permet aux véhicules Volvo de communiquer entre eux et d’avertir les autres conducteurs en cas d’éventuels dangers ou de portions de routes glissantes. Le partage de données de circulation en temps réel permet de donner un véritable coup de fouet à la sécurité routière en général et de gagner en impact au fur et à mesure que le nombre de voitures connectées augmente.

