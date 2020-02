Volvo Cars: l’innovation au service de la sécurité

CONTENU DE MARQUE. Ce n’est pas pour rien que les véhicules du constructeur suédois d’automobiles Volvo Cars sont acclamés par beaucoup comme étant «les voitures les plus sûres au monde». Depuis sa création en 1927, Volvo Cars est à la pointe des innovations en matière de sécurité. La vision de ses fondateurs s’était exprimée à l’époque en ces termes : «les voitures sont conduites par des personnes. Par conséquent, le principe directeur de tout ce que nous fabriquons chez Volvo est et doit rester la sécurité», affirme Anbar Dellero, directrice communication & marketing de Volvo au Maroc.

Dans cette perspective, l’objectif du constructeur est clair : «fournir la liberté de se déplacer de manière personnelle, durable et sûre». Cela dit, la «sécurité» représente l’un des 3 piliers principaux qui guident tout ce que Volvo Cars fait tout au long de la chaîne de valeur. «Notre héritage en matière de sécurité est riche et notre histoire est marquée par l’excellence dans le domaine de la sécurité routière, cela nous confère une grande responsabilité pour l’avenir de notre mobilité», confirme Dellero dans ce sens.

Sécurité pour tous

L’année dernière marquait le 60e anniversaire de l’introduction de la ceinture de sécurité à trois points qui a depuis été adoptée par tous les constructeurs automobiles et qui aurait sauver plus d’un million de vies.

Pour rappel, Volvo Cars a inventé la «ceinture de sécurité à trois points» en 1959 et l’a présentée au monde comme une invention sans brevet, accessible et disponible pour tous les constructeurs automobiles.

Pour célébrer cela, Anbar Dellero explique que «nous avons décidé de partager nos données de recherche sur la sécurité – résultats d’analyses réelles de dizaines de milliers d’accidents de voiture – avec le reste de l’industrie automobile et avec toute autre personne intéressées par la sécurité routière via une bibliothèque numérique publique, gratuite et facilement accessible».

Le constructeur automobile a ainsi incité l’ensemble de l’industrie automobile, les régulateurs et les autres parties prenantes à utiliser ces données après les avoir rendues publiques.

Engagé pour la sécurité routière, Volvo Cars se base sur la recherche et les données pour identifier les problèmes et les opportunités dans le domaine puis s’appuie sur les prouesses de ses ingénieurs de renommée mondiale et sa technologie de pointe ainsi que sur des installations telles que le «Volvo Safety Center» à Göteborg pour résoudre ces problèmes, développer et améliorer la sécurité de ses voitures au quotidien.

Actions innovantes

En termes d’innovations, d’inventions, d’initiatives et d’actions, l’histoire de Volvo Cars en dit long dans le domaine de la sécurité routière. Par exemple, en 2002, le constructeur a introduit une première mondiale avec la technologie Rollover Stability Control (RSC). En 2008, il a introduit «City Safety», son système révolutionnaire de prévention des collisions, une première mondiale, en standard sur tous les véhicules Volvo. «En 2015, nous avons introduit la fonction de détection des grands animaux pour protéger les animaux sur la route. Et en 2020, nous avons introduit une première vitesse mondiale de 180 km/h sur toutes nos voitures.

Ce ne sont que quelques faits saillants des mesures que nous avons prises pour améliorer la sécurité de nos voitures», renchérit dans ce sens la directrice communication & marketing de Volvo.

Par ailleurs et pour améliorer le comportement humain qui reste l’une des premières causes d’accidents au Maroc, «Volvo Cars a identifié et met en évidence trois principaux comportements humains comme étant des «lacunes» dans sa vision d’un avenir sans accident de la route. Ces comportements sont la vitesse, l’intoxication et la distraction», annonce Dellero.

Volvo a abordé la vitesse avec la limite de vitesse de 180 km/h et l’introduction de la «Care Key» qui permet de définir une limite de vitesse avant de prêter votre voiture à quelqu’un, en standard sur toutes nos nouvelles voitures. En ce qui concerne l’intoxication et la distraction, Volvo a annoncé un nouveau système de surveillance du conducteur qui sera bientôt introduit dans ses voitures où on utilise des caméras et des capteurs pour détecter et avertir le conducteur en cas d’intoxication et/ou de distraction.

Volvo étudie également la possibilité de laisser la voiture intervenir si le conducteur ne répond pas aux signaux d’avertissement et risque de se blesser gravement ou de mourir.