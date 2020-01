Volvo Cars enregistre un nouveau record des ventes en 2019

L’année 2019 a représenté un excellent crû pour Volvo Cars qui a réussi à atteindre, pour la sixième année consécutive, un nouveau record de ses ventes.

Derrière ce succès des ventes qui a été enregistré partout dans le monde et notamment au Maroc, un engouement extraordinaire pour la gamme des SUV Volvo.

Au Maroc, comme partout ailleurs dans le monde, les véhicules Volvo ont toujours autant la côte. Et pour cause, le constructeur suédois a réussi à dépasser, en 2019, le cap des 700 000 véhicules vendus dans le monde, et ce pour la première fois en 93 ans d’histoire. Cette croissance des chiffres de la marque a été portée notamment par le succès de son SUV XC60, suivi par les SUV XC40 et XC90, et ce au niveau de tous les marchés stratégiques de Volvo.

Sur le marché marocain, ces trois modèles se sont particulièrement distingués. Ainsi, sur l’année complète, la marque a réussi, -contrairement à la plupart des marques premiums-, à enregistrer un accroissement de ses ventes. Elle a ainsi pu enregistrer un total de 1041 unités vendues sur le plan national en atteignant une PDM (dans la gamme premium) de 7,8 % contre 6,7% en 2018. Le XC60 a été le modèle le plus vendu en 2019, avec pas moins de 251 d’unités écoulées (contre 232 en 2018). Ce modèle phare est talonné par le XC40, dont les ventes se sont élevées à 239 unités (247 exemplaires vendus en 2018). Le Volvo XC90 a quant à lui séduit pas moins de 154 acheteurs (contre 158 en 2018).

« Qu’il s’agisse du très compact XC40, du luxueux vaisseau amiral XC90, ou de l’élégant XC60, notre gamme de SUV n’en finit pas de séduire de par la qualité des matériaux qu’elle propose, l’ingéniosité de son design, les prouesses technologiques qu’elle développe, et la sécurité et confort qu’elle procure. Et s’ils ont autant la cote, c’est parce que les SUV Volvo combinent différents avantages : position de conduite en hauteur, systèmes de sécurité à la pointe de la technologie, intérieur spacieux et superbe design suédois », a déclaré M. Mehdi Bouhafs Directeur général de Scandinavian Auto Maroc.

Le Volvo XC40 est l’un des best-sellers de la marque : particulièrement séduisant, ce véhicule se prédestine en priorité à une clientèle jeune et féminine. Côté technologie, le XC40 embarque l’ensemble des dispositifs de sécurité de la marque, mais également la connectivité et les systèmes multimédias déjà récompensés sur les gammes 90 et 60.

Salué dans le monde entier, le nouveau Volvo XC60 est le partenaire idéal de ceux qui mènent un mode de vie actif. Il s’agit également de l’un des véhicules les plus sûrs jamais conçu puisqu’il regorge d’innovations. On y retrouve par exemple l’assistance à la direction qui fait son entrée dans l’écosystème révolutionnaire City Safety, mais aussi le nouveau système de sécurité baptisé « prévention de changement de voie sur la voie opposée »…

De son côté, le XC90, dont le facelift a été lancé au Maroc au 3ème trimestre de l’année 2019, représente la quintessence même du design scandinave moderne, du luxe à la suédoise et de l’innovation technologique. Caractérisé par sa force sophistiquée et par son charisme affirmé, le plus luxueux des SUV Volvo arbore un look puissant et distinctif empreint d’élégance. Parmi les innombrables technologies de sécurité active qui sont disponibles à son bord, une assistance à la direction via le système City Safety avec freinage automatique qui est capable de reconnaître les piétons, les cyclistes et les grands animaux. On y retrouve également le système d’anticipation de collision frontale (sur la voie opposée) par freinage automatique.

Ces trois modèles sont disponibles au Maroc au niveau de l’ensemble des showrooms de Scandinavian Auto. Et pour être toujours aussi proche de ses nombreux fans et aficionados, la marque vient d’installer un Volvo Pop Show à Meknès, sur la route d’El Hajeb. A la fois original et créatif, ce showroom éphémère reste fidèle aux valeurs fondamentales du constructeur suédois (transparence, sécurité, durabilité, environnement). Cet espace d’accueil et de convivialité représente de la plus belle des façons le désir que nourrit Volvo de vouloir changer les choses et de continuer toujours autant à faire forte impression sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Notons que l’année 2020 accueillera le plein de nouveautés Volvo au Maroc. Restez donc informés sur nos toutes dernières promotions et sur les derniers modèles que nous commercialisons.