Volkswagen: le nouveau Touareg bientôt disponible au Maroc

Cette 3ème génération apporte une bouffée d’air frais sur le segment Premium. Une alchimie entre de nouvelles proportions harmonieuses, des matériaux haut de gamme et des technologies innovantes, qui donnent naissance à un design résolument moderne et expressif. De l’imposante calandre au diffuseur arrière sportif, en passant par des lignes latérales saillantes, le nouveau Touareg fait preuve d’une forte personnalité.

Plus légère et plus grande, la carrosserie en aluminium et en acier du nouveau Touareg pèse 106 kg de moins et offre un volume de coffre supplémentaire de 113 litres.

Une réussite pour les ventes.

100 véhicules sont mis en vente en ligne pour une livraison prévue à partir de septembre. Une campagne de teasing et de prise de rendez-vous a été lancée le vendredi 13 Juillet avec un spot -de 20 secondes- qui a dépassé les 200.000 vues en 48h, et des centaines de clients ont manifesté leur intérêts via des prescriptions sur la plateforme dédiée . Ce qui est une véritable réussite avec une dizaine de précommandes dès la première heure! Le mercredi 18 Juillet à partir de 15h, un mini site de précommande a été ouvert aux intéressés pour réserver leurs Nouveaux Touareg en avant-première.

Le nouveau fleuron de Volkswagen arrive sur le marché le Touareg de troisième génération. Équipé d’une connectivité dernier cri ainsi que d’un mariage révolutionnaire des systèmes d’aide à la conduite, de confort, d’éclairage et d’info-divertissement, le véhicule polyvalent ouvre la voie vers l’avenir. Par ailleurs, son design se caractérise par une ligne incroyablement dynamique. Avec le Touareg et son « lnnovision Cockpit », Volkswagen offre un aperçu de ce que sera l’habitacle numérique de demain. L’interconnexion des systèmes d’aide à la conduite permet d’atteindre un niveau de sécurité et de confort jamais atteint et ainsi appréhender des situations délicates comme la traversée de chantiers d’autoroutes étroits en activant si nécessaire des fonctionnalités de pilotage automatiques. En tant que SUV parmi les plus en avance sur son temps techniquement et visuellement, le nouveau modèle de Volkswagen a donc le potentiel de séduire les conducteurs de véhicules haut de gamme férus de design et de technologie et de toucher de nouveaux groupes cible.

L’Innovision Cockpit, disponible sur la finition X’trem, est une des nombreuses innovations techniques de la nouvelle génération de Touareg. Il allie instruments numériques avec affichage 13 pouces et système d’info-divertissement de pointe. Le Discover Premium avec écran tactile TFT 15 pouces et une nouvelle unité numérique de commande, d’information, de communication et de divertissement toujours connectée, intuitive et hautement personnalisable. L’Innovision Cockpit est quasiment dépourvu de touches, de commandes et de boutons classiques mais les utilise si nécessaire, par exemple pour le réglage intuitif du volume sonore.

L’Innovision Cockpit permet au conducteur de modifier les systèmes d’aide à la conduite, de dynamique de conduite et de confort en fonction de ses préférences et d’ainsi personnaliser son Touareg. Il inaugure ainsi un monde où le conducteur et ses passagers ne doivent plus s’adapter à la voiture. C’est elle qui s’adapte à eux. Il configure sa Volkswagen comme il le ferait pour un smartphone, en fonction de ses besoins. Ce haut degré de personnalisation est rendu possible par la myriade de systèmes et de programmes interconnectés qui peuvent être commandés depuis des interfaces numériques et le volant multifonction.

Fusion des nouveaux systèmes d’aide à la conduite, de dynamique de conduite et de confort. Le Touareg prend son envol avec la plus large palette de systèmes d’aide à la conduite, de dynamique de conduite et de confort jamais intégrée dans une Volkswagen.