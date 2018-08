Volaille en provenance des Etats-Unis: le Maroc apporte des précisions

Suite aux déclarations du représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer et du Secrétaire américain à l’Agriculture Sonny Perdue au sujet de l’ouverture du marché marocain aux exportations américaines de volaille, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et forêts a apporté des précisions dans un communiqué parvenu à Le Site info.

“Les démarches annoncées ne représentent pas une nouveauté, elles interviennent dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange Maroc – Etats-Unis signé le 15 juin 2004 et mis en œuvre le 1er janvier 2006”, peut-on lire.

Le Département de l’Agriculture marocain et les représentants de l’United State Trade Représentatives (USTR) ne sont parvenus qu’en mai 2018 à la conclusion de manière concertée du contenu du certificat sanitaire qui devra accompagner toute importation de viandes de volaille et des produits à base de viande de volaille originaires des USA conformément aux dispositions auparavant négociés du FTA.

Les importations originaires des Etats-Unis des viandes de volaille et des produits à base de viandes de volaille concernent les produits congelés et bénéficient, selon les dispositions du FTA, de concessions tarifaires assorties ou non de contingents tarifaires (CT), ajoute le communiqué. Ces CT, répartis selon le principe du Premier Venu Premier Servi (PVPS) et pris en charge par l’administration des douanes et Impôts Indirects (ADII) sont chiffrés en 2018 à 8958 tonnes, soit 1,3% de la consommation nationale en ces produits.

Toute importation originaire des USA des viandes de volaille et des produits à base de viandes de volaille ne pouvait être effective sans l’adoption du certificat sanitaire devant accompagner les produits concernés contingentés ou pas. Dans cette optique, des discussions techniques ont été menées entre les deux Parties en mai 2018 et ont abouti à l’adoption du certificat sanitaire concerté susmentionné.

Ainsi, les importations au Maroc des viandes de volaille et des produits à base de viandes de volaille congelés originaires des USA doivent être accompagnées en plus du certificat sanitaire d’un certificat d’abattage Halal et doivent satisfaire les conditions déclinées dans l’avis aux importateurs des viandes de volaille et des produits à base de viandes de volaille n° 443 du 06/ 08/ 2018 publié au niveau du site du Département de l’Agriculture.