Voiladoc, première plateforme de télémédecine au Maroc (VIDEO)

La télémédecine, reconnue par l’OMS comme étant une composante de la médecine moderne, est devenue aujourd’hui une pratique médicale généralisée dans les pays développés. Dans ce cadre, le Maroc s’est attelé depuis quelques années à la modernisation du secteur de la santé en permettant, entre autres, aux capitaux marocains et étrangers d’y investir, notamment dans le domaine de la digitalisation des services de santé, condition sine qua non à l’amélioration de l’accès aux soins et à la généralisation de la couverture médicale.

TELEHEALTH, société marocaine spécialisée dans la digitalisation des services de santé, s’est fixée pour mission de mettre à la disposition de ses clients au Maroc et en Afrique la première plateforme de télémédecine (Voiladoc) intégrant tout l’écosystème de santé pour faciliter, au grand public, l’accès aux soins auprès des médecins, hôpitaux, cliniques, laboratoires d’analyses, radiologues, pharmaciens, infirmiers(ères) et autres. Voiladoc est la première solution marocaine de télémédecine ayant été autorisée par la CNDP.

Voiladoc Patient, application mobile gratuite téléchargeable sur smartphones Android et IOS, destinée au grand public désireux de prendre rendez-vous chez un médecin en présentiel, à domicile ou pour une téléconsultation « Appel Vidéo avec un médecin » à distance, permet également aux patients de recevoir les prescriptions de leurs médecins, les résultats d’analyses et de radiologie, de transférer à distance, auprès de leurs pharmaciens, les médicaments prescrits. Elle permet également le bénéfice de soins à domicile par des auxiliaires de santé tels que les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les infirmiers(ères) et autres.

Les prescriptions médicales, les résultats d’analyses biologiques et radiologiques et toutes autres données médicales qui concernent le patient, sont stockés dans son compte Voiladoc et constituent ainsi son dossier médical numérique sécurisé selon les normes internationales (HIPAA et RGPD). Ce même dossier médical pourrait être partagé à l’initiative du patient, avec ses médecins traitants, dans l’optique d’un diagnostic professionnel prenant en considération ses antécédents médicaux et chirurgicaux.

Voiladoc abolit les distances et réduit considérablement le coût d’accès aux soins. En optant pour la téléconsultation en vidéo (programmée ou immédiate), le patient gagne en temps et en coûts liés aux déplacements vers les cliniques et cabinets médicaux. Elle permet aussi d’apporter une solution aux habitants des provinces souffrant du manque de médecins spécialistes (déserts médicaux) en leur offrant la possibilité de consulter des professionnels de santé dans d’autres villes sans se déplacer.

Pour les professionnels de santé, Voiladoc permet, entre autres, une meilleure visibilité, une gestion efficace du quotidien , un gain de temps considérable et un diagnostic approfondi de leurs patients grâce au dossier médical électronique.

Au-delà des services proposés actuellement, la carte des services offerts par Voiladoc intégrera bientôt la télésurveillance, la télé-expertise et l’hospitalisation à domicile. Ces services sont en cours de développement en collaboration étroite avec des experts marocains et internationaux pluridisciplinaires ayant de longues années d’expérience dans les domaines médical et NTIC.