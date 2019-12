Voilà pourquoi Boeing annonce la suspension de la production des 737 Max

Le constructeur aéronautique Boeing a annoncé lundi qu’il cesserait de fabriquer les appareils 737 Max en janvier, alors que l’entreprise continue de faire face aux retombées de deux crashs qui ont tué 346 personnes. Explications.

“Cette décision est motivée par un certain nombre de facteurs, notamment l’extension de la certification jusqu’en 2020, l’incertitude concernant le calendrier et les conditions de remise en service et les approbations des formation mondiales, et l’importance de veiller à ce que nous puissions hiérarchiser la livraison des avions stockés”, a expliqué la société dans un communiqué.

“Nous continuerons d’évaluer nos progrès vers une remise en service et nous prendrons des décisions quant à la reprise de la production et des livraisons en conséquence”, précise le communiqué.

Boeing a affirmé qu’il avait l’intention de redéployer les travailleurs construisant le Max vers d’autres projets, en évitant les licenciements pour le moment.

Le 737 Max, produit dans l’usine de Boeing à Renton, Washington, est l’avion le plus important de la société, représentant des dizaines de milliards de dollars de ventes annuelles. Il est cloué au sol depuis neuf mois, peu de temps après le crash du vol d’Ethiopian Airlines 302, en mars dernier.

Selon la presse américaine, la décision de Boeing de suspendre temporairement sa production est susceptible de provoquer des chocs dans l’économie américaine, affectant les fournisseurs et plongeant l’entreprise dans la crise.

S.L.

Voici l’intégralité du communiqué de Boeing:

“CHICAGO/PARIS, le 17 décembre 2019 — Le retour en service en toute sécurité du 737 MAX est notre priorité absolue. Nous savons que le processus nécessaire pour approuver cette remise en service et déterminer les exigences appropriées en matière de formation des pilotes doit être extrêmement robuste et rigoureux pour que les autorités de réglementation, notre clientèle et les usagers du transport aérien accordent leur confiance aux mises à jour apportées au 737 MAX. Comme nous l’avons déclaré précédemment, le calendrier de certification et de retour en service est défini par l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) et les autorités de réglementation mondiales. Nous restons pleinement déterminés à soutenir ce processus. À ce titre, nous devons absolument veiller à ce que chaque exigence soit satisfaite, et que chaque interrogation émanant des autorités de réglementation reçoive une réponse.

Depuis que le 737 MAX est immobilisé au sol, Boeing n’a cessé de construire de nouveaux avions, et environ 400 appareils sont actuellement entreposés sur des aires de stockage. Nous avons précédemment indiqué que nous continuerions à évaluer nos plans de production au cas où l’immobilisation du 737 MAX se prolongerait plus longtemps que prévu. Suite à cette évaluation permanente, nous avons décidé d’accorder la priorité à la livraison des avions stockés et de suspendre de façon temporaire la production du programme 737 à partir du mois prochain.

Nous sommes convaincus que cette décision sera la moins préjudiciable à long terme pour le système de production et la chaîne des fournisseurs. Cette mesure est motivée par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels la prolongation du processus de la certification en 2020 ; les incertitudes qui entourent le calendrier, les conditions du retour en service de l’appareil et les approbations mondiales en matière de formation ; ainsi que l’importance de livrer en priorité les appareils actuellement entreposés. Nous continuerons d’évaluer les progrès que nous accomplissons dans l’optique du retour en service de l’avion et prendrons les décisions qui s’imposent quant à la reprise de la production et des livraisons.

Au cours de cette période, nous prévoyons que les employés concernés poursuivront leur travail sur le programme 737 ou seront affectés à titre provisoire à d’autres équipes dans la région de Seattle (Puget Sound). Comme nous l’avons fait depuis que le 737 MAX est immobilisé, nos clients, nos employés et l’ensemble de nos fournisseurs demeurent au centre de nos préoccupations tandis que nous continuons d’évaluer les mesures appropriées. Les efforts porteront notamment sur le maintien des gains enregistrés au cours des derniers mois au niveau du système de production, ainsi que de la qualité et de la santé de la chaîne d’approvisionnement.”