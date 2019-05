Voici quand aura lieu le Forum économique Jordanie-Maroc

Le Forum économique Jordanie-Maroc, initialement programmé pour les 10 et 11 juin, a été reporté, en raison de contraintes d’agenda, au 22 et 23 septembre à Amman, indique dans un communiqué la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Organisé par la CGEM et le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) en collaboration avec la Jordanian Businessmen Association, la Jordan Chamber of Industry et l’Association of Banks in Jordan, ce forum fait suite à la visite de travail et d’amitié effectuée par le Roi Abdallah II au Maroc, les 27 et 28 mars dernier, fait savoir le communiqué, notant que ce Forum aura pour objectif de promouvoir davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Il comprend un forum économique avec une plénière et des ateliers sectoriels (tourisme et transport, agriculture et agro-industrie, services bancaires et financiers, technologies de l’information et de la communication, énergies renouvelables et ressources hydriques, BTP et immobilier, santé et industrie pharmaceutique…), des rencontres B-to-B ainsi que des visites de sites industriels.

