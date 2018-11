Voici pourquoi Mezouar est en Afrique du Sud

Salaheddine Mezouar, président de la CGEM, a été l’invité d’honneur de la cérémonie de passation de pouvoir entre Zeph Ndlovu, président sortant du SACCI (South African Chamber of Commerce and Industry) et Mtho Xulu, nouveau président élu. SACCI est la plus grande organisation d’entreprises en Afrique du Sud. Elle compte plus de 25.000 membres opérant dans tous les secteurs à travers le pays et l’Afrique Australe.

Lors de son allocution, Mezouar a plaidé pour renforcer la synergie entre les secteurs privés Africains et ériger la coopération Sud-Sud en pilier du développement du Continent.

Le président de la CGEM a également appelé à un rapprochement entre les communautés d’affaires marocaine et Sud-Africaine dans le cadre de partenariats gagnants au service des économies des deux pays. Exposant les atouts d’une coopération économique forte, il a appelé les deux secteurs privés à mieux se connaître et à se faire mutuellement confiance.

Mezouar a aussi saisi cette occasion pour inviter son homologue à effectuer une visite de travail au Maroc en vue de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays et d’écrire une histoire commune entre la CGEM et le SACCI.

Pour sa part, le Président–élu a remercié le Président de la CGEM pour sa présence et a appelé à la mise en place d’une dynamique commune entre les deux organisations au service du renforcement des liens économiques entre le Maroc et l’Afrique du Sud. M. Xulu a également manifesté son intérêt quant à la dynamique que peut jouer le couple Marocco-Sud-Africain dans la mise en place d’initiatives concrètes panafricaines avec les autres secteurs privés du Continent.

Les deux organisations, CGEM et SACCI, ont également convenu de la signature d’un protocole d’accord et de partenariat. Ce protocole sera préparé par la Commission Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud de la CGEM présidée par Laaziz Kadiri, présent aux côtés de Mezouar lors de cette cérémonie d’investiture.