Voici pourquoi la subvention du gaz n’a pas encore été levée (VIDEO)

Le ministre des Affaires générale et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, a assuré que la levée de la subvention du gaz butane n’a pas encore été effectuée.

Dans une interview accordée au site officiel de son parti, le PJD, le responsable gouvernemental a souligné que la suspension de la subvention obligera les citoyens à acheter les bonbonnes de gaz à des prix très élevés. «Ce sera un coup dur pour les pauvres dans ce cas-là. Certes, les classes démunies n’utilisent pas beaucoup le gaz butane mais seront les plus affectées par la décision. Ce sera plus grave pour ceux qui utilisent 100 bonbonnes par jour», a précisé Daoudi, ajoutant que le gouvernement ne veut pas, pour l’instant, supprimer la subvention du gaz butane à cause des vendeurs d’escargots et de «Harcha».

Ces derniers utilisent, en effet, des bonbonnes de gaz au quotidien pour travailler. «On aurait pu depuis longtemps lever la subvention, mais on pense à ces gens qui subviennent à leurs besoins en exerçant des activités nécessitant le gaz butane», a affirmé le ministre.

