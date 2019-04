Voici pourquoi la CGEM a été récompensée par la BERD

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a décerné à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) un trophée en reconnaissance de ses efforts en faveur de la promotion, auprès de ses membres, du produit de financement MORSEFF (Morocco Sustainable Energy Financing Facility), indique un communiqué de la CGEM.

En effet, dans le cadre de son Initiative Entreprises Climat Maroc (IECM), l’organisation patronale mène plusieurs actions de formation et de sensibilisation des acteurs économiques marocains à la finance climat.

Selon la même source, 230 entreprises dont 80% de PME ont bénéficié de MORSEFF, lancé en 2015 et doté d’un budget de 110 millions d’euros, pour des projets d’efficacité énergétique ou d’énergies renouvelables, cumulant des économies d’énergie de plus de 82 GWh/an et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 23.700 tonnes d’équivalent CO2. Seize entreprises d’entre elles ont été primées cette année.

A noter qu’il a été démontré, à travers MORSEFF, que les entreprises peuvent réduire leur consommation d’énergie, diminuer leurs coûts et améliorer leur compétitivité en investissant dans des technologies plus performantes, conclut le communiqué.

