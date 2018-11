Voici le nombre de barrages au Maroc

Après avoir rappelé que les barrages permettent au Royaume de mobiliser les eaux de surface notamment à un moment où le monde est confronté aux effets des changements climatiques, le ministre a fait savoir qu’une enveloppe budgétaire d’environ 116 milliards de dirhams sera allouée entre 2019 et 2026 à la construction de barrages, précisant que 1.000 petits barrages et barrages collinaires seront réalisés dans les différentes régions.

Le Maroc dispose de 144 grands barrages et de 13 autres en cours de construction ainsi que 255 barrages collinaires, a indiqué lundi 5 novembre à Rabat le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara.