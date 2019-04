Voici les résultats de la CIMR en 2018

La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) a enregistré en 2018 de bonnes performances qui confirment la pérennité de son régime, a souligné vendredi à Casablanca, le président directeur général de la CIMR, Khalid Cheddadi.

“L’année 2018 a été une excellente année pour la CIMR”, s’est félicité M. Cheddadi lors d’une conférence de presse, ajoutant que la pérennité du régime a été confirmée dans le cadre du bilan actuariel réalisé, répondant aux deux critères de pérennité fixés par la charte de pilotage.

“Nous avons décidé ainsi une revalorisation des pensions de 1,5% qui va entrer en vigueur à partir du premier juillet 2019”, a-t-il annoncé.

Au 31 décembre 2018, la CIMR a enregistré un solde de provisions techniques de 56.038 millions de dirhams (MDH) l’année dernière, marquant une progression de 11,4% par rapport à l’année précédente, a-t-il fait savoir.

L’excédent d’exploitation a atteint 5.720 MDH, à comparer à 5.154 MDH à la même période de l’exercice précédent, enregistrant ainsi une progression de 11%, a ajouté M. Cheddadi.

Et de noter que l’année 2018 a enregistré 3.038 nouveaux adhérents au profit de 7.890 affiliés, ajoutant que le nombre des affiliés à la CIMR a progressé de 4,1%, atteignant un effectif global de 667.794, répartis entre actifs cotisants, au nombre de 360.069 et ayants droit, au nombre de 307.725.

Le nombre d’actifs cotisants a progressé de 3,3% par rapport à 2017, dépassant largement l’hypothèse retenue pour l’élaboration du bilan actuariel annuel, qui fixe l’évolution annuelle du nombre d’actifs sur le long terme à 0,5% pour assurer le maintien de l’équilibre du régime. En 2018, 174.566 personnes ont bénéficié d’une prestation de la part de la CIMR.

A fin 2018, les produits du patrimoine et plus-values, nets des charges, des pertes et des dotations et reprises sur provisions pour dépréciation de titres, se sont élevés à 3.044 MDH contre 2.873,03 MDH en 2017, enregistrant une hausse de 6%. Le portefeuille CIMR est estimé, au 31 décembre 2018 à 63.219 MDH en valeur de marché.

La CIMR a également renforcé une fois de plus son empreinte en tant que caisse dynamique et moderne.

Dans la continuité de sa politique de modernisation de ses canaux de communication, une nouvelle approche commerciale des rapports de la caisse avec ses clients et prospects a été mise en place. Une approche introduite à l’occasion du lancement de l’offre Al Moustakbal Individuel, étant un produit digitalisé de bout en bout, du processus de prospection à celui de l’adhésion.

Créée en 1949, la CIMR est une société mutuelle de retraite qui a pour mission de promouvoir un régime de retraite pérenne, équilibré et solidaire, garantissant aux bénéficiaires une pension équitable dans le cadre d’une gestion efficace et de qualité.

La CIMR est gérée par un conseil d’administration élu par l’Assemblée générale des adhérents. En 2018, la CIMR comptait 6.600 entreprises adhérentes, 667 794 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 174.566 allocataires. Le montant total des produits techniques de la CIMR s’élevait à 28.951 MDH et le total des pensions servies était de 4.114 MDH.