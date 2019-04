Voici les nouveaux prix des cigarettes au Maroc (Documents)

Le prix de certains paquets de cigarettes va connaître une légère hausse. L’administration des Douanes et impôts indirectes a en effet publié un arrêté, daté du 29 mars, du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance et précisé que ces nouveaux tarifs prennent effet à compter de ce lundi 1er avril.

Le prix de Winston et Camel, à titre d’exemple, sera désormais de 34 dirhams, soit une hausse de 2 dirhams.

Par ailleurs, quelques buralistes casablancais, interrogés par Le Site info, ont assuré n’avoir reçu aucun arrêté concernant la hausse des prix.

S.L.