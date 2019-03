Voici les marques marocaines qui ont été primées (Moroccan Consumer Day)

La deuxième édition du Moroccan Consumer Day a connu la tenue de la première cérémonie des ConsoAwards. Plusieurs marques ont été primées dans le cadre des trois prix programmés, à savoir :

Le prix de la Marque Durable, le prix de l’innovation-démocratisation de la consommation et le prix de la Transparence Consommateur.

Ainsi, récompensant la longévité des marques et la confiance qui leur est accordée par le consommateur, le prix de la Marque Durable a été attribué aux marques :

Aiguebelle, pour ses 150 ans dont 78 passés au Maroc depuis son installation à Casablanca en 1941. Coca Cola, pour ses 72 ans au Maroc. 2M, dans la catégorie média, pour ses 30 ans.

Le deuxième prix consacrant la volonté et les efforts fournis dans le sens de favoriser l’accès à la consommation à travers l’innovation produit et le positionnement prix a été attribué aux marques :

Atlanta pour l’assurance RC Rechargeable Automobile, Inwi pour l’offre Idar Duo, Attijariwafa Bank pour l’offre L’bankalik et le groupe Novatis pour les serviettes Mia.

Quant au prix de la Transparence Consommateur, qui est davantage un label car tiré des clauses prévues par la réglementation marocaine, il a été attribué à Lydec, par ailleurs candidat unique (cahier des charges consultable sur le site officiel moroccanconsumerdays.com ; dossier Lydec consultable sur demande auprès de Consonews).

La cérémonie des ConsoAwards a été également l’occasion de rendre hommage à des personnalités ayant été pionnières dans le domaine d’émancipation du mouvement consumériste au Maroc.

L’un des moments forts de cette soirée était en effet l’hommage rendu à Meriem Oudghiri, Secrétaire Générale de la Rédaction du quotidien L’Economiste. Dans les années 90, Oudghiri a été l’initiatrice, en partenariat avec les Associations de Défense du Consommateur, du premier support médiatique consacré aux droits des consommateurs dans le cadre d’un cahier spécial hebdomadaire.

Un autre hommage a été rendu à Sana Smyej, directrice de l’agence de relations publiques Publikart, pour son engagement à faire réussir la deuxième édition du Moroccan Consumer Day.

Présidé par Meriem Oudghiri, le jury des ConsoAwards 2019 était composé de : Madih Ouadih, président Uniconso, Omar Benaicha, DG Performance Qualité, Khalid Baddou, président de l’Association Marocaine du Marketing et de la Communication Nabil Taoufik, directeur de publication de Consonews et Youssef Adnani, Auditeur, expert en normes et certification.