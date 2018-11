Voici le nouveau Directeur Général de Thales au Maroc

Thales vient d’annoncer la nomination de Hicham Alj au poste de Directeur Général au Maroc.

Cette nomination s’inscrit pleinement dans la nouvelle vision stratégique du groupe au Maroc et répond à une triple ambition:

-Ancrer durablement le positionnement du Groupe au Maroc ;

-Renforcer son engagement dans le cadre de sa coopération avec le Maroc et soutenir le développement des infrastructures;

-Valoriser le capital humain, et développer les compétences des talents marocains.

Hicham Alj a plus de 22 ans d’expertise dans le domaine de la transformation numérique, du cloud, de la sécurité de bout en bout, sur des projets de développement commercial et de conduite de programmes.

Il a réalisé pendant plusieurs années des missions de conseil en technologie en France, puis a occupé plusieurs postes à responsabilité chez Hewlett Packard pour le Moyen-Orient, avant de rejoindre le Groupe Nokia pour gérer différentes divisions au niveau mondial.

Thales est présent au Maroc depuis plus de 40 ans dans les domaines civils et militaires : et des réalisations. Dans la sécurité, Thales a fourni les cartes nationales d’identité biométrique à puce sans contact.

Dans le transport, Thales a déployé un système global de télécommunications mobiles (GSM-R) sur 7 lignes du réseau marocain dont la ligne TGV, et a installé ses solutions de signalisation sur plusieurs lignes.

Dans l’aéronautique, Thales a fourni des équipements d’aide à la navigation aérienne à l’Office National des Aéroports (ONDA), ainsi que les systèmes IFE (In Flight Entertainment) sur les Boeing B787-8, B787-8 et B787-9.

En 2017, Thales a ouvert le centre de compétence mondial d’impression 3D à Casablanca, c’est une véritable révolution technologique en termes de conception et de fabrication de pièces mécaniques.

Thales est également partenaire de plusieurs universités – Rab at, Fès, Tanger et Meknès – et accueille en permanence des étudiants en thèses de recherche sur différentes technologies p our soutenir l’innovation par la formation et la recherche.