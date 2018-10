Voici la nouvelle offre de PEUGEOT pour 2020

Véritables vitrines technologiques, ces versions sportives électrifiées seront développées en collaboration avec les équipes de PEUGEOT Sport et contribueront au challenge de réduction des émissions de CO 2 , conformément aux instructions des institutions européennes adressées à l’industrie automobile.

Forte de ses 208 ans d’histoire, PEUGEOT aborde donc la transition énergétique avec sérénité. Les nouvelles PEUGEOT 3008 HYBRID4 et 508 berline et SW HYBRID présentées au Mondial de Paris incarnent la transformation et l’accélération profonde de PEUGEOT vers l’électrification de tous ses nouveaux modèles à partir de 2019.