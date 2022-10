Vivo Energy : Un partenariat renouvelé avec Injaz Al-Maghrib pour encourager les jeunes

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, a récompensé du prix de l’éco-citoyenneté le projet d’alternative de production énergétique portée par la startup Vachaleur. Ce sont des étudiantes et étudiants de l’université polydisciplinaire de Sidi Bennour qui sont derrière ce projet innovant.

Ce prix s’inscrit dans le cadre du « Company Program » d’Injaz Al Maghrib, le programme de soutien à l’entreprenariat à vocation éducative, dont Vivo Energy Maroc est partenaire depuis 2007. Cette année, la compétition a permis à des centaines d’étudiants issus d’universités marocaines de travailler en équipes pour monter des junior-entreprises à même de concrétiser leurs projets.

« Le prix de l’écocitoyenneté s’inscrit en droite ligne de notre engagement à agir en faveur d’un ancrage local, responsable et durable. Nous sommes fiers et heureux d’accompagner la jeunesse universitaire marocaine, en vue de favoriser l’entrepreneuriat et impacter positivement notre écosystème. Nous avons été impressionnés par la richesse et la qualité des actions proposées, totalement en adéquation avec nos valeurs et notre stratégie de développement durable », a déclaré Hind Mejjati Alami, Directrice Communications et RSE de Vivo Energy Maroc.

Vivo Energy Maroc confirme ainsi son soutien aux jeunes entrepreneurs en renouvelant son partenariat avec Injaz Al Maghrib pour les trois prochaines années. L’entreprise accompagne depuis plus de 15 ans l’émulation d’un vivier de compétences en vue d’encourager l’entrepreneuriat qui constitue un levier fort pour dynamiser l’économie et favoriser la création d’emplois.

« Le renouvellement du partenariat avec Vivo Energy Maroc matérialise l’excellence d’un partenariat utile et durable. Davantage qu’une simple contribution financière, nous constatons chaque année une véritable mise en œuvre active de ce soutien. Cette implication directe est ce qui explique que nous avons pu mener à bien avec Vivo Energy Maroc des programmes majeurs d’encouragement à l’entreprenariat depuis toutes ces années », témoigne Laila Mamou, Présidente d’Injaz Al-Maghrib.

A travers cette initiative, la compagnie pétrolière confirme son engagement en faveur des jeunes porteurs de projets. Au-delà de l’initiation à l’entrepreneuriat à travers divers programmes, l’entreprise contribue au développement personnel et professionnel de la jeunesse marocaine en mettant en œuvre des mesures qui ont pour but d’inspirer, de soutenir et de dynamiser l’entrepreneuriat. L’objectif, faire d’eux les futurs acteurs économiques du pays.