Vivo Energy Maroc soutient la Caravane de l’entrepreneuriat destinée aux jeunes porteurs de projets

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et de lubrifiants de la marque Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié de la marque Butagaz, a signé un partenariat avec la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) pour accompagner la Caravane de l’entrepreneuriat. Cette caravane soutient la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes à travers une démarche innovante d’orientation et d’appui à projets dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

« Le soutien à l’entrepreneuriat est une priorité nationale inscrite dans le Nouveau Modèle de Développement. Son encouragement constitue un levier fort pour dynamiser l’économie et favoriser la création d’emplois. A travers cette initiative, nous accompagnons pleinement cette dynamique chez Vivo Energy Maroc afin de soutenir l’essor de notre jeunesse » déclare Hind Mejjati Alami, Directrice Communication et RSE de Vivo Energy Maroc.

La caravane de l’entrepreneuriat a aidé plus de 270 jeunes à créer leurs entreprises en 2020 et a comptabilisé 420 créations d’entreprise en 2021. Des jeunes, issus de 17 provinces et préfectures à savoir Casablanca, Mohammedia, Sidi Bennour et plusieurs autres régions du pays, seront accompagnés lors de l’édition de cette année. A travers cette initiative, Vivo Energy Maroc entend atteindre 400 entreprises créées et élargir ainsi la structure entrepreneuriale. La caravane s’installe une dizaine de jours dans chaque région ; 40 000 personnes sont attendues cette année et bénéficieront d’un total de 20 000 heures de formations. Ceci dans le but d’apporter les informations nécessaires sur les programmes et les initiatives d’accompagnement d’aide à la création d’entreprises.

“L’esprit d’entreprendre consiste en une volonté d’agir pour créer du changement, de la nouveauté et réaliser des projets. Il met en évidence le développement des attitudes entrepreneuriales qui permettent aux jeunes de se construire une personnalité entreprenante au fil de leur vie. Grâce au partenariat avec Vivo Energy Maroc, la caravane de l’entrepreneuriat gagne en pertinence et compte atteindre encore plus de jeunes. ” Hicham Medromi, Délégué du président de la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie.

A travers cette initiative, Vivo Energy Maroc confirme son engagement en faveur des jeunes porteurs de projets. Au-delà de l’initiation des jeunes à l’entrepreneuriat à travers divers programmes, l’entreprise contribue au développement personnel de ces jeunes en mettant en œuvre des mesures qui ont pour but d’inspirer, de soutenir et de dynamiser l’entrepreneuriat. L’objectif, faire d’eux les futurs acteurs économiques du pays.