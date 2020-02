Vivo Energy Maroc inaugure quatre nouvelles stations-service Shell

Vivo Energy Maroc, la société en charge de la distribution et de la commercialisation des carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié de marque Butagaz, a inauguré quatre stations-service Shell, à Khouribga, Benslimane, Tit Mellil et Marrakech portant son réseau à 355 stations. Ces nouvelles stations, fruit d’un plan d’investissement ambitieux, renforcent la présence du réseau Shell au Maroc pour accroître la proximité avec ses clients. Elles sont dotées d’une offre complète, incluant des espaces restauration et de loisirs, ainsi que des baies de service proposant des offres en vidange, en mécanique rapide, en lavage et en pneumatiques.

« Vivo Energy Maroc poursuit sa stratégie de développement pour étoffer son réseau et soutenir le développement national, en mettant en place un plan ambitieux d’ouvertures de stations. Notre entreprise vise ainsi à renforcer la proximité avec nos clients tout en restant pionnière et novatrice dans la manière de les satisfaire » a déclaré George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

Ces stations-services sont pensées d’abord comme des lieux de vie. Elles sont toutes dotées d’espaces de restauration et de loisirs et complétées par des baies de service sur des superficies variant entre 3.000 et 10.000 m².

« Notre offre de services et de nouveaux produits s’élargit sans cesse pour proposer l’essentiel dont nos clients ont besoin sur nos sites en nous adaptant en permanence à leurs besoins. Des efforts et investissements importants ont aussi été faits dans la formation et l’accompagnement de nos ressources humaines pour offrir une qualité de service inégalée », a indiqué Mehdi Abaghad, Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc.

Après la création de Sopétrole, fruit d’un partenariat avec Myher Holding, afin d’accélérer le déploiement de ses activités de distribution dans les Provinces du Sud du Maroc, Vivo Energy Maroc poursuit sa politique d’investissement dans le Royaume, tout en veillant à garder l’expérience client et son amélioration au cœur de sa stratégie de différenciation. L’ambition de Vivo Energy est de devenir l’entreprise d’énergie la plus respectée d’Afrique tout en répondant aux standards internationaux de qualité les plus exigeants.