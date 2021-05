Vivo Energy Maroc encourage l’expérience client responsable dans ses stations-service Shell

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, a récompensé le projet de « borne interactive et écoresponsable » dans le cadre de l’Innovation Camp. Ce projet bénéficiera du soutien de Vivo Energy Maroc pour être mis en œuvre dans les stations de son réseau Shell.

L’Innovation Camp d’Injaz Al-Maghrib est un programme de soutien à l’entreprenariat à vocation éducative, dont Vivo Energy Maroc est partenaire depuis 2007. Cette année, la compétition s’est déroulée sur une plateforme en ligne ayant permis à près de 40 étudiants issus d’universités marocaines de travailler en équipes et de proposer des solutions pertinentes et pratiques en s’appuyant sur la méthodologie innovante du Design Thinking. Ils ont été invités à réfléchir à la problématique portant sur : « Quelles solutions peut-on proposer en stations-service afin d’optimiser l’expérience client en capitalisant sur l’innovation et le développement durable ? ».

C’est le projet de « borne interactive et écoresponsable » qui a remporté l’adhésion du jury cette année. Ce dispositif permettra à la clientèle du réseau Vivo Energy Maroc dans un objectif de gain de temps et de praticité d’effectuer leurs transactions, de bénéficier du programme de fidélité et d’autres avantages sur une plateforme intelligente et digitale. Par ailleurs, cette borne écoresponsable fonctionnera à l’énergie solaire et utilisera une technologie sans papier. L’équipe ayant conçu ce projet bénéficiera du soutien actif de Vivo Energy en vue de permettre l’implémentation de ce projet. Au-delà de l’aspect ludique de la compétition, Vivo Energy Maroc accompagne ainsi l’émulation d’un vivier de compétences en vue de faire évoluer les pratiques au service de sa clientèle et du développement durable.

« L’Innovation Camp et le prix de l’écocitoyenneté, s’inscrivent en droite ligne de notre engagement à agir en faveur d’un ancrage local, responsable et durable. Nous sommes heureux d’associer la jeunesse universitaire marocaine, en vue de favoriser les impacts environnementaux et socio-économiques positifs dans nos stations-services. Nous avons été ravis par la richesse et la qualité des actions proposées, totalement en prise avec les enjeux d’une consommation plus responsable. » a déclaré Hind Mejjati Alami, Directrice Communications de Vivo Energy Maroc.

« La mobilisation de Vivo Energy Maroc à nos côtés matérialise l’excellence d’un partenariat vertueux, utile et durable. Davantage qu’une simple contribution financière, nous constatons chaque année une véritable mise en œuvre de mécénat des compétences de la part des collaborateurs. Cette implication directe est sans doute ce qui explique que nous avons pu mener à bien des programmes majeurs d’encouragement à l’entreprenariat depuis toutes ces années. », témoigne Laila Mamou, Présidente d’INJAZ Al-Maghrib.

Avec pour ambition de devenir l’entreprise d’énergie la plus respectée du Maroc, Vivo Energy Maroc fait de l’éducation un axe majeur de son action citoyenne. Au-delà de l’initiation des jeunes à l’entreprenariat, l’entreprise contribue au développement d’un large choix de programmes éducatifs. Ceux-ci sont destinés aux enfants et aux jeunes dans le but de préserver l’environnement, de lutter contre l’abandon scolaire, l’exclusion sociale, et de soutenir l’éducation à travers la pratique du sport en milieu scolaire.