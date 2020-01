Vivo Energy Maroc digitalise le programme Mama Tabiaa

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, annonce à l’occasion de la journée internationale de l’éducation, la digitalisation de son programme Mama Tabiaa avec la mise en ligne d’une mallette pédagogique complète.

Ce programme, réalisé en partenariat avec la Fondation Zakoura et soutenu par le Ministère de l’Education nationale, a pour objectif de susciter l’intérêt et d’encourager la réflexion des élèves et de leurs proches sur les problématiques environnementales.

Cette digitalisation est une étape de plus franchie dans le déploiement de ce programme de sensibilisation à l’environnement. Depuis son lancement en 2015 au sein d’écoles publiques de Hay Hassani à Casablanca et d’écoles d’éducation non formelle de la Fondation Zakoura, sa diffusion n’a cessé de s’accroître pour l’étendre progressivement à d’autres villes du Maroc. En 2018, il a été généralisé à l’ensemble des écoles primaires, suite à une convention de partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale. Des milliers d’enfants et leurs proches sont ainsi sensibilisés chaque année à la problématique environnementale.

Mamatabiaa.ma est une plateforme de formation en ligne, destinée aux enseignants et aux élèves, qui offre un programme complet, à travers des vidéos tutorielles et des outils pédagogiques. Accessible gratuitement, la formation est également mise à disposition de toutes les associations animées par l’envie de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux.

« L’initiative Mama Tabiaa connaît un succès grandissant année après année. C’est le principe même d’un partenariat public privé réussi. La digitalisation du programme et la mise à dispostion de cette mallette pédagogique en ligne nous permettent de promouvoir la sensibilisation à l’environnement auprès d’un plus grand public encore. La protection de l’environnement ne peut se faire qu’à travers l’éducation des générations de demain en particulier» a déclaré Mme Hind Mejjati Alami, Directrice de la communication de Vivo Energy Maroc.

S’appuyant sur des méthodes pédagogiques innovantes, qui allient interactivité et apprentissage par le jeu, le programme « Mama Tabiaa » vise à développer un comportement éco-citoyen auprès des élèves du primaire. Il est axé sur six thématiques : eau, biodiversité, énergie, gestion des déchets, solidarité et protection de l’environnement. Ces thématiques sont traitées en classe avec les élèves par le biais de séances d’acquisition de connaissances enrichies par des supports interactifs, telles que des vidéos et des animations. Les supports de formation sont à présent disponibles en ligne dans une mallette pédagogique.

« Le développement et la mise en ligne d’une plateforme de formation dédiée au programme d’éducation à l’environnement « Mama Tabiaa » reflète notre volonté commune, avec notre fidèle partenaire Vivo Energy Maroc, de démocratiser l’accès à ce programme et d’inscrire nos actions dans une optique durable. Grâce au soutien du Ministère de l’Education Nationale, ce programme extra-curriculaire innovant et enrichissant pourra être intégré à un plus grand nombre d’écoles publiques primaires et ainsi sensibiliser encore plus d’élèves à la question de notre responsabilité à tous à l’égard de l’environnement. », a commenté Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura

Au-delà de son investissement dans la sensibilisation au respect de l’environnement par des actions citoyennes, Vivo Energy Maroc dispose d’une stratégie globale de développement durable dont la protection de l’environnement représente un axe principal. Dans ce cadre, Vivo Energy Maroc a mis en place depuis plusieurs années un programme visant à réduire son empreinte environnementale couvrant, entre autres, la sensibilisation de ses collaborateurs à la conduite responsable et la commercialisation de produits toujours plus respectueux de l’environnement.