Vivo Energy et la Fondation Zakoura élargissent leur programme d’éducation

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, confirme son engagement en faveur de la protection de l’environnement et renouvelle son partenariat avec la Fondation Zakoura.

Après le succès du programme “Mama Tabiaa” lancé dans 17 écoles publiques primaires de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la région Casablanca-Settat, ce programme d’éducation à la protection environnementale se voit élargi à plus de 150 nouvelles écoles. Son objectif est de susciter l’intérêt et d’encourager la réflexion des élèves et de leurs proches sur les problématiques environnementales.

“L’initiative Mama Tabiaa, lancée depuis 2014 avec la Fondation Zakoura, est un réel succès dont nous sommes fiers. Avec ce programme, Vivo Energy Maroc investit dans l’avenir et l’éducation de nos enfants pour contribuer à en faire les éco-citoyens du Maroc de demain. 50 nouvelles écoles des académies de Souss-Massa et de Marrakech-Safi bénéficient déjà de cette formation, et nous avons l’ambition de l’élargir à 150 établissements sur les trois prochaines années. Notre objectif ultime est de le généraliser à terme à l’ensemble des écoles primaires du Royaume”, a déclaré Asaf V. Sasaoglu, Président Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

“Un partenariat de longue date en matière d’éducation non formelle puis d’éducation à l’environnement nous unit avec Vivo Energy Maroc. Avec le programme Mama Tabiaa, nous associons les jeunes à la cause environnementale. Une démarche qui s’allie à notre objectif commun d’inscrire nos actions dans une optique d’éducation durable. Nous saluons le fidèle engagement de Vivo Energy Maroc à nos côtés et sa volonté de décupler le nombre d’enfants et jeunes bénéficiaires du programme Mama Tabiaa”, a commenté Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura.

C’est en février 2015 que le programme d’éducation à l’environnement a été lancé au sein d’écoles publiques de Hay Hassani à Casablanca et des écoles d’éducation non formelle de la Fondation. Une première étape avant de l’étendre à d’autres villes du Maroc. Près de 6000 enfants et leurs proches ont depuis été sensibilisés à la problématique environnementale.

S’appuyant sur des méthodes pédagogiques innovantes, qui allient interactivité et apprentissage par le jeu, le programme « Mama Tabiaa » vise à développer un comportement éco-citoyen auprès des élèves du primaire. Il est axé sur six thématiques : eau, biodiversité, énergie, gestion des déchets, solidarité et protection de l’environnement. Ces thématiques sont traitées en classe avec les élèves par le biais de séances d’acquisition de connaissances enrichies par des supports interactifs telles que des vidéos et des animations. Des sorties découvertes et des activités éco-citoyennes réalisées par les élèves au sein des écoles mais aussi du quartier ou du douar, impliquant leurs parents et la communauté, complètent le programme.

Au-delà de son investissement dans la sensibilisation au respect de l’environnement par des actions citoyennes, Vivo Energy Maroc dispose d’une stratégie globale de développement durable dont la protection de l’environnement représente un axe principal. Dans ce cadre, Vivo Energy Maroc a mis en place depuis plusieurs années un programme visant à réduire son empreinte environnementale couvrant, entre autres, la sensibilisation de ses collaborateurs à la conduite responsable et la commercialisation de produits toujours plus respectueux de l’environnement.