Vivez votre Saint-Valentin à The Pearl Marrakech

Partager son cadeau pour mieux s’aimer avec les Packages Saint Valentin By The Pearl Marrakech Luxury Lifestyle Hotel

L’offre comprend:

– Hébergement en chambre Deluxe, accueil romantique cocktails, douceurs sucrées

– Petit-déjeuner tardif en chambre ou en buffet dans le cadre romantique de la Galerie

– Un massage duo de 30 min au SPA

– Deux Cocktails au Bar du Rooftop Garden (avant ou après dîner)

– Moment complice à deux, dîner de la saint valentinau Del Café (Hors boisson)

– Early check in et Late check out

Package à 3 200 Dhs

Package 4 000 Dhs avec en supplément bouteille de champagne dans votre chambre

Offre limitée pour la nuitée du 14/02/ 2020, selon disponibilité, hors taxe de séjour.

Information & réservation

+212 (0) 5 24 42 42 42

[email protected]

Menu de la Saint valentin au Del Café Restaurant Gastronomique Italien

Amuse bouche

Ravioli gambas et crème cheese aux épinards

********

Le canard

*Balantine de fois gras en lanière de magret fumé, chutney de figues

Au gingembre mariné

Ou

Le saumon

*mariné à l’anise, son œufs à la vinaigrette au miel, mousseline de

Granny-smith et betterave à l’orange

*********

Le turbo

*filet meunière sur une nage safranée et légumes glacés à blanc

Ou

Le bœuf

*tournedos rôti aux herbes de l’atlas ,tortiglioni farci à la

Ricotta et épinard, jus long à l’huile de truffe

*********

Dessert à découvrir

Cœur d’amour