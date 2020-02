Vivez une Saint-Valentin inoubliable à l’Hivernage Hotel & Spa

Pour les Amoureux, love birds, et autres inséparables, vivez une séduisante Saint Valentin avec l’Hivernage Hotel & Spa, une offre faite sur mesure pour vous qui voulez profiter à deux dans un cocon douillet!

A partir de 2 800 Dhs*, l’offre comprend:

– hébergement en chambre standard, surclassement selon disponibilité

– Un accueil romantique, douceurs sucrées

– Petit-déjeuner tardif en chambre ou en buffet

– Hammam traditionnel et massage duo de 30 min au SPA

– Deux Cocktails au Mysky (avant ou après dîner)

– Moment complice à deux, dîner Romantiqueau restaurant gastronomique La Table du Marché (Hors boissons)

– Early check in et Late check out

Offre valable du 01/02/2020 au 23/02/2020,

selon disponibilité pour un séjour de minimum 2 nuits, hors taxe de séjour.

Information & réservation

+212 (0) 5 24 42 41 00

[email protected]