Visa annonce avec Al Barid Bank le lancement de la carte Visa Infinite

Visa (NYSE : V) annonce en partenariat avec Al Barid Bank le lancement au Maroc de la carte Visa Infinite.

Conformément à sa stratégie de diversification de son portefeuille clients, Al Barid Bank est l’une des premières banques à proposer cette carte de paiement et de retrait dans la région CEMEA (Europe Centrale et de l’Est, Moyen-Orient et Afrique).

Le lancement de la carte Visa Infinite auprès d’un acteur aussi important qu’Al Barid Bank marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique qui le lie à Visa depuis octobre 2020.

Sami Romdhane, Directeur Général de Visa au Maghreb, a déclaré : “Nous sommes heureux de poursuivre le partenariat qui nous lie à Al Barid Bank en proposant pour la première fois la carte Visa Infinite auprès d’Al Barid Bank. Cette offre vient traduire le développement continu de nos activités au Maroc et la teneur stratégique de notre feuille de route : soutenir le développement des paiements électroniques et proposer des produits innovants qui créent de la valeur en termes d’expérience clients.”

NajmEddine Redouane, Président du Directoire D’Al Barid Bank, a ajouté : “En tant qu’acteur important d’inclusion financière et deuxième émetteur de carte au Maroc, notre partenariat avec Visa nous permet de renforcer de manière significative la croissance de nos paiements électroniques en les rendant encore plus accessibles au plus grand nombre et cela grâce à des solutions innovantes et des offres différenciées, à forts avantages compétitifs et qui suscitent l’engagement de nos clients. Des offres utiles, bien pensées et au juste prix »

Visa ambitionne de renforcer encore plus sa collaboration avec Al Barid Bank en vue de stimuler l’activation et l’utilisation des cartes pour usages domestiques et internationaux.

Ce qui va de pair avec les efforts de la banque en terme de digitalisation et de simplification des moyens de paiement pour tous les citoyens, tout en garantissant la sécurité des transactions et une meilleure qualité de service.

Pour rappel, et dans ce contexte, Al Barid Bank a lancé en février 2021 la e-carte Klik Visa, la première carte bancaire totalement digitalisée au Maroc, accélérant ainsi, les efforts de réduction de l’utilisation du cash vers les paiements numériques et l’adoption de nouveaux moyens de paiement à la fois simples, pratiques et entièrement sécurisés.

Avec la e-carte Klik Visa, Al Barid Bank s’inscrit ainsi dans la continuité de ses efforts de digitalisation en proposant un circuit totalement dématérialisé, qui va de la souscription à la réception du numéro de la carte, répondant ainsi, aux besoins de ses clients en matière de paiement sur internet, de commodité et d’accessibilité.