Villas d’Anfa 3: un havre de paix à Dar Bouazza

C’est dans la périphérie chic et cosy de Dar Bouazza que le promoteur immobilier Anfa Realties a imaginé un projet d’envergure : Les Villas d’Anfa 3. Loin du tumulte Casablancais, cette résidence privée abrite de luxueuses villas et une panoplie de services de proximité. Un cadre unique, qui a d’ailleurs séduit de nombreuses familles en quête de sérénité. Présentation.

Un havre de paix, au cœur de la nature, non loin de l’océan et à une vingtaine de minutes du centre de Casablanca… Voilà toute la promesse du projet Les Villas d’Anfa 3. Bien plus qu’un simple ensemble résidentiel, c’est un véritable lifestyle qui est proposé afin de répondre aux nouvelles envies et besoins de ses clients.

Avec ces villas haut de gamme, Anfa Realties souhaite créer un lieu résidentiel innovant où qualité de vie, design et espaces ne font plus qu’un. D’ailleurs, 108 familles ont déjà fait confiance au projet en quittant appartements et vie citadine post-confinement, pour plus de quiétude à Dar Bouazza. Et si la première tranche s’est vendue en un temps record, la seconde offre encore quelques opportunités à partir de 4,2M DHS au lieu de 4,4M DHS.

Avec leur architecture contemporaine et élégante, Les Villas D’Anfa 3 incarnent parfaitement le savoir-faire reconnu du promoteur Anfa Realties qui s’est attaché à créer des aménagements intérieurs tournés vers l’extérieur, à la fois fonctionnels et lumineux. L’agencement des volumes permet de créer une impression d’espace très agréable qui offrent des points de vue exceptionnels sur l’extérieur.

Plusieurs typologies de villas sont d’ailleurs proposées sur cette seconde tranche : au choix des terrains à partir de 300m2 et des villas de plusieurs tailles différentes mais aux caractéristiques similaires à savoir : 3 niveaux, 4 chambres, 3 salles de bains, solarium, jardin et piscine privative. Toutes, présentent les mêmes atouts, à savoir des équipements haut de gamme et des finitions soignées : sanitaire et robinetterie de haut standing, marbre précieux, faux plafond en plâtre décoratif, parquet, cuisine équipée etc.

Une douceur de vivre, au quotidien !

Afin de répondre aux besoins de ses résidents, Les Villas d’Anfa 3 a créé une véritable expérience « résidentielle ». L’environnement de cette résidence sécurisée évoque les vacances au quotidien : le cadre aspire à la détente et au repos après une journée harassante dans l’agitation de Casablanca. Cependant, le site propose une panoplie de services de proximité pour plus de facilité : clubs sportifs, plages privées, restaurants et hôtels, écoles de prestige, espaces verts… Ici, les familles seront rassurées de voir leurs enfants jouer en toute sécurité dans cette résidence arborée.

Le mot d’ordre du promoteur ? Faire de Les Villas d’Anfa 3 un lieu où règnent la douceur de vivre et la sérénité. Où, les futurs résidents pourront bénéficier d’une vie paisible, entre mer, ciel et terre…

Anfa Realties, spécialiste de l’immobilier haut standing

Avec ses concepts innovants, sa polyvalence et son expertise, Anfa Realties s’est forgé une solide réputation dans la construction haut de gamme au Maroc. Fidèle à sa réputation et à ses engagements aux valeurs fortes de qualité et d’expertise, le promoteur immobilier est engagé dans la réalisation de projets porteurs d’un art de vivre unique et dans l’investissement dans des opportunités à fort potentiel d’optimisation de valeur durable.