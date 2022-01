Vignettes et taxes: une procédure simple et facile chez Attijariwafa bank

Dans le cadre de sa démarche de digitalisation et d’amélioration continue de l’expérience client, Attijariwafa bank innove et offre désormais la possibilité à ses clients entreprises de régler leurs vignettes et taxes à l’essieu en masse sur ses plateformes web Attijaricib.com et Attijarientreprises.com.

Cette nouvelle fonctionnalité offre aux entreprises un parcours simple, rapide et optimal pour effectuer les règlements des vignettes et taxes à l’essieu de l’ensemble de leur flotte de véhicules en une seule fois, avec un traitement sécurisé en temps réel et un accès aux reçus et à l’historique de paiements.

« Ce service de paiement de masse est une réalisation faisant partie d’une feuille de route d’enrichissement constant de nos solutions digitales de gestion des flux. Notre objectif est d’apporter une forte valeur à l’écosystème de paiement au Maroc et une expérience optimale aux entreprises souhaitant accélérer et dématérialiser le traitement de leurs opérations de paiement simples et récurrentes », précise Adil Katata, Responsable Cash Management et Paiements Entreprise au sein d’Attijariwafa bank.

À travers ces efforts de digitalisation, Attijariwafa bank met à la disposition de ses clients entreprises une expérience réinventée de banque digitale à la hauteur de leurs attentes.