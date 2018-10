Vignette: mauvaise nouvelle pour les automobilistes

Par ailleurs, les taxes de plusieurs produits, dont les cigarettes, connaîtront, selon une source ministérielle, des hausses considérables. Et de préciser que le projet de loi de Finance propose ces augmentations parce que l’Etat a perdu l’année dernière 3 milliards de dirhams à cause du plan de soutien aux PME. Le budget en a malheureusement pris un coup pendant que ces entreprises ont en profité.

