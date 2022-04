Vidéosurveillance: le PDG de TTH Company détaille sa vision

Présente en force lors de la 4e Édition de « Industry Meeting Days », TTH Company présente sa vision stratégique dans le secteur de la vidéosurveillance sur le marché.

L’opérateur marocain dispose de plus de 3.500 partenaires dans les secteurs public et privé et accompagne les grands industriels nationaux en leur proposant une batterie de services et de produits de sécurité de haute technologie.

TTH ambitionne de rendre la vidéosurveillance à la portée de tous les Marocains à travers une politique commerciale agressive.