VIDEO: Renault fête ses 50 ans à travers une belle expo (Marrakech)

La marque Renault a organisé, le 20 septembre, à Marrakech, un voyage d’immersion autour des années 70 et de l’univers pop illustrant cette époque. Ce concept met en avant R5, la star des années 70 et 80, à travers une exposition photo des modèles les plus emblématiques et des événements phares marquant l’histoire de ce modèle iconique durant les 50 dernières années.

L’exposition a eu lieu chez Jajjah, un spot art, coloré et fun, à l’image de son créateur, l’artiste international Hassan Hajjaj, pionnier du pop art au Maroc. Il y avait beaucoup d’émotion dans la salle au moment de la présentation (voir vidéo).

Pour continuer à célébrer les 50 ans de R5, Renault lance une collaboration avec deux jeunes créateurs de contenus, Mohsine Hariss et Style Beldi, reconnus pour leur style pop. Le rendez-vous est pris avant la fin d’année pour découvrir leurs réalisations vidéos mettant en avant l’esprit éléctro pop de la marque à travers la R5.

Symbole de la pop

R5 s’est vendue à plus de 5,6 millions d’exemplaires dans de nombreux pays dont le Maroc. Tout a commencé en 1967 avec le projet 122 qui devait relever le défi de proposer une voiture originale, abordable et robuste à la fois. C’est ainsi qu’est née la Renault 5 , en deux versions L et TL.

Dés sa présentation, elle marquait une révolution grâce à son design et ses finitions. L’année de son lancement, R5 se classe à la 2ème place des ventes en Europe.

A la recherche continuelle de renouveau, Renault ne cesse d’innover en élargissant la gamme avec : LS, TS, GTL , LE CAR, ALPINE, TURBO, CAMPUS, SUPERCINQ, SUPERCINQ Gt Turbo,etc…

Au Maroc, R5 a connu une belle success story qui ne s’est pas démentie au fil des années, de la L à la SUPERCINQ. De 1973 à 1995, l’usine SOMACA a produit plus de 12 000 R5 destinées au marché local.

La R5 a également été la star de la course automobile avec la la Formule Nationale «Coupe Renault 5, Afriquia Elf, Good year» organisée par la Fédération Royale Marocaine de Sport Automobile à Casablanca en 1976. La Formule Nationale a été organisée en 7 épreuves dans tout le Maroc.

Rappelons enfin que la marque Renault dans le monde a organisé une série de célébrations tout au long de l’année 2022 telles que la participation au Monte Carlo Historic et au Salon Rétromobile, des collaborations artistiques avec l’illustrateur Greg pour la réalisation d’une série d’œuvres sur le thème de Renault 5 ainsi qu’avec le designer français Pierre Gonalons pour la réalisation de la R5 Diamant, une exposition éphèmere des modèles les plus emblématiques de R5 à l’usine de Flins.