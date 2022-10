VIDEO. Orange Maroc lance la première box Fibre Wifi6 du marché

Orange Maroc vient d’être reconnue par Speedtest Ookla comme le fournisseur du réseau fixe le plus rapide au Maroc pour le troisième semestre consécutif. La première place d’Orange se renforce avec un speed score de 20,39 contre 19,90 il y a 6 mois. Cette note est basée sur 5,412,942 tests utilisateurs.

Après avoir été l’opérateur qui a démocratisé le marché mobile et a rendu accessible la 4G, Orange Maroc poursuit aujourd’hui sa mission de garantir à ses clients la meilleure expérience internet à la maison, en mettant à leur service les dernières technologies associées à une expérience client hors pair. Ainsi, Orange Maroc continue d’investir massivement pour démocratiser l’accès du très haut débit pour tous. La fibre 100% Orange se construit au quotidien pour répondre au besoin de tous les marocains ainsi 40% de nos logements fibrés sont des logements sociaux.

Fidèle à son engagement formulé avec le #Ntalawal, Orange Maroc a souhaité proposer aujourd’hui une expérience internet optimisée et sur mesure. La nouvelle Livebox Fibre Wifi 6 et ses nouveaux services associés viennent en effet répondre à l’intensification des usages dans les foyers ces dernières années, avec de nombreux clients qui souhaitent un Wifi plus performant pour répondre à leurs besoins, à tout moment, et dans tous les recoins de la maison.

La Livebox Fibre Wifi6, un routeur nouvelle génération aux performances optimisées et à la conception guidée par la stratégie environnementale du Groupe Orange.

D’ores et déjà élu produit de l’année 2022, ce nouveau routeur permet de profiter pleinement de la puissance de la Fibre, à la maison ou dans les locaux professionnels, avec 40% de plus de débit (par rapport à l’ancienne génération de routeurs) une couverture plus étendue et un temps de latence réduit. Elle permet également de gérer plus d’appareils au bénéfice des multiples utilisateurs et équipements connectés au même moment.

Par ailleurs, en tant qu’acteur engagé pour la cause environnementale, Orange propose la Livebox Wifi6 en tenant compte de son impact environnemental. Ainsi, en plus d’être remise dans un emballage 100% recyclé et recyclable, la nouvelle Livebox dispose d’un mode veille qui permet d’avoir une consommation réduite en énergie, allant jusqu’à 40% en moins.

Ma Livebox, l’application personnalisable aux multiples fonctionnalités

Orange Maroc lance également la nouvelle application Ma Livebox pour que chaque client puisse gérer en toute sérénité, depuis leur propre smartphone, le réseau internet de leur domicile.

Grace à cette nouvelle application exclusive, les clients fibre Orange peuvent dorénavant vérifier en toute autonomie l’état de fonctionnement de leurs services internet, et les dépanner en cas de besoin.

Mieux encore, ils contrôlent aussi l’accès à internet des équipements, en définissant des plages horaires d’activation et d’extinction. Grace à cette fonctionnalité, les clients peuvent aussi contrôler et limiter la connexion de leurs enfants en totale sécurité.