VIDEO. Le projet de sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable du Grand Casablanca

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat pour le financement et la réalisation de la première phase du projet de sécurisation de l’AEP du Grand Casablanca.

Les parties prenantes sont le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’économie, des finances et de la reforme de l’administration, le Ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, la Wilaya de la région de Casablanca – Settat, l’Autorité délégante, la Lydec et l’ONEE.

Vu la situation hydrique critique que connait le bassin de l’Oum El Rbia, il a été décidé de lancer le projet de sécurisation de l’Alimentation en eau potable du Grand Casablanca afin de réduire la dépendance de l’alimentation en eau potable du Grand Casablanca vis à vis du bassin de l’Oum Er Rbia et sécuriser l’AEP du Grand Casablanca à partir des trois adductions Bouregreg.