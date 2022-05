VIDEO. Le groupe ACCOR va ouvrir trois établissements au Maroc

Foudroyé par les effets de la crise sanitaire, le tourisme se relève tant bien que mal de ses blessures. Le secteur qui a amorcé un virage stratégique reprend des couleurs et les opérateurs aussi. Hamid Bentahar, président de la CNT et CEO d’Accor gestion Maroc, était l’invité des ECO. Dans cet extrait, il nous révèle les projets futurs de son groupe. Morceaux choisis.

« Le groupe Accor, comme vous le savez, dispose d’une des plus grandes collections de marques au monde. Pour chaque type de voyageur, nous avons une offre différente. Il y a quelques années, nous avions une dizaine de marques. Aujourd’hui, nous en avons une quarantaine, telles que le lifestyle économique, le All inclusive, le grand luxe… toutes les gammes sont présentes. Pour chacun, pour chaque type d’investisseur et de destination, nous avons une réponse différente. Au Maroc, nous n’avons pas encore toutes les marques mais nous en avons une dizaine qui comprennent nos enseignes historiques comme Ibis, Novotel, Sofitel, Mercure, Mgallery mais aussi les nouvelles acquisitions comme Movenpick, Fairmont. La bonne nouvelle est que nous allons ouvrir trois nouveaux établissements cette année. L’année dernière, en pleine crise, nous avons déjà inauguré un Fairmont à Taghazout. Et cette année, nous allons ouvrir un Fairmont à Tanger et un autre à Rabat. Cette nouvelle collection d’hôtels Fairmont, à Marrakech et Taghazout, qui connaît un réel succès même en période de Covid-19, avec un potentiel de croissance très important, vient compléter les destinations existantes. À cela s’ajoute la réouverture du Sofitel Royal Bay à Agadir qui a été fermé pour les besoins de rénovation ».