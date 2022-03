VIDEO. Ismael Belkhayat : voici comment Chari a assuré sa croissance

Entretien avec Ismael Belkhayat, Co-fondateur et PDG de Chari

Parlez-nous de la genèse de Chari ?

Chari est né alors que nous faisions nos courses dans une épicerie de proximité. Nous nous sommes rendu compte que pendant que nous voulions acheter des produits, différents fournisseurs rendaient visite au point de vente pour l’alimenter en marchandises. Souvent, l’épicerie est gérée par une personne, qui laisse ses clients attendre pour s’occuper de ses fournisseurs. C’est à partir de là que nous avons pensé à lancer Chari.ma une solution digitale qui permet au gérant de l’épicerie de s’approvisionner en quelques clics et de se faire livrer 24h après.

Depuis sa création, il y a deux ans, comment Chari a assuré sa croissance ?

Nous avons entamé notre activité dans un quartier de Casablanca. Puis, suite à une preuve de concept, nous l’avons étendue à l’ensemble de la ville et ce pendant la première année d’activité, où nous avons essayé d’améliorer de manière substantielle nos services au profit des points de vente. Durant la seconde année, nous avons ouvert de nouvelles villes, notamment sur l’axe atlantique Nord, de Casablanca à Tanger. Nous avons eu ainsi la preuve que nos services intéressaient de plus en plus d’épiciers. Aujourd’hui, c’est un nouveau tournant de notre histoire, puisque nous avons pris la décision d’étendre nos opérations dans l’ensemble des régions.

Pouvez-vous nous donner plus de détails ?

Nous inaugurons aussi un nouveau siège, avec l’ambition d’améliorer encore plus le quotidien du point de vente. Ceci à travers des services qui lui permettent de mieux gérer son approvisionnement grâce à l’application de Chari, où le gérant peut acheter des produits de qualité à de meilleurs prix et être livré en 24h. Il peut aussi profiter de services de gestion de crédit de ses clients, de gestion des stocks et des factures.

Nous pensons que cette population de points de vente joue un rôle extrêmement important dans notre économie et devraient donc prendre un virage important dans le numérique. À travers nos services, nous souhaitons ainsi œuvrer à la réduction de la fracture numérique, en accompagnant les points de vente de proximité dans leur modernisation.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO