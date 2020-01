Vidéo: “inwi money”, un partenariat stratégique avec Marjane

« inwi money », première et unique filiale de Mobile Money d’un opérateur télécom au Maroc, affiche déjà de belles réalisations 4 mois après son lancement : plus de 140.000 clients et 7 millions de dirhams de transactions. En 2020, l’opérateur ouvre la voie à de nouveaux services et un partenariat stratégique avec Marjane.

Et si 2020 était en passe de devenir l’année par excellence du décollage du mobile money au Maroc ? C’est en tout cas ce que s’accordent à affirmer les experts ayant pris part au cycle de conférences « Digital Act by Inwi » sous le thème du « mobile money comme catalyseur de l’inclusion financière » organisé en marge du lancement par inwi de son service de mobile money « inwi money ».

Les travaux de ce cycle organisé en partenariat avec l’Agence du Développement Digital (ADD) et le Think Tank « Digital Act » ont, en effet, mis l’accent sur l’ensemble des atouts existants et favorables à l’éclosion d’un écosystème financier national inclusif basé sur le mobile money.

Preuve en est le démarrage réussi depuis le 3 septembre 2019 de « inwi money ». Ainsi, durant le dernier trimestre de l’année écoulée, pas moins de 140.000 clients « inwi money » ont pu réaliser des transactions pour un montant total de 7 millions de DH, et ce, sur plus de 500 localités sur l’ensemble des régions du Maroc.

Ces premiers résultats reflètent la capacité d’innovation et d’agilité de « inwi money » pour anticiper sans cesse les attentes de ses clients et insuffler une réelle dynamique sur ce nouveau secteur du mobile money.

« Tout au long de l’année 2020, notre principal challenge consistera à développer une offre mobile money viable et à forte valeur ajoutée qui pourra être adoptée par le maximum de nos clients pour pouvoir favoriser l’inclusion financière de l’ensemble de la population », explique Nicolas Lévi, CEO inwi money.

Innovation du début d’année : la généralisation fin janvier du paiement via « inwi money » sur l’ensemble des magasins Marjane au Maroc.

Payer ses achats via son mobile est, en effet, l’un des multiples avantages du mobile money. Ce nouveau porte-monnaie électronique permet également d’apporter des réponses rapides et personnalisées, mais aussi une immédiateté des transactions avec des coûts très accessibles.