VIDEO- découvrez le nouveau Novotel de Mohammedia

En partenariat avec le groupe Mfadel, Accorhotels a ouvert son premier hôtel Novotel dans la ville de Mohammedia. Il s’agit de la 3ème adresse de la marque Novotel au Maroc après celles de Casablanca et Marrakech. L’inauguration officielle s’est déroulée mardi 29 janvier, en présence de Mohamed Sajid, ministre du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale.

Selon Hamid Bentahar, Président d’Accor Gestion Maroc, “cette ouverture vient consolider le partenariat stratégique entre AccorHotels et le groupe Mfadel dont nous sommes fiers. Ce Novotel s’ajoute à l’hôtel ibis voisin pour renforcer l’offre touristique de la ville de Mohammedia”.

Inauguré en février 2018, ibis Mohammedia est le fer de lance de la collaboration d’AccorHotels et du Groupe Mfadel. Cette première année d’activité, a donné lieu à des résultats extrêmement positifs et permis aux 2 opérateurs d’aligner leurs objectifs et identifier les pistes de renforcement de leur collaboration.

Avec près de 40 ans d’expérience, le groupe Mfadel que préside Mohamed Mfadel, n’est plus à promouvoir. Le groupe familial a su se positionner comme une référence au sein du marché de l’immobilier pour devenir aujourd’hui l’un des acteurs économiques de référence au Maroc. Avec la présence de plusieurs pôles d’activités dynamiques (Immobilier, Construction, Gestion locative et Hôtellerie), le groupe MFADEL affirme sa volonté de s’adapter à un marché spécifique, d’anticiper les tendances économiques nationales et de s’inscrire dans des stratégies de développement fructueuses pour bâtir le Maroc de demain.

D’un investissement global de 140 millions de dhs, ce nouvel établissement hôtelier au sein de la cité des fleurs, Novotel Mohammedia en l’occurrence, a permis de créer une centaine d’emplois directs, tous services confondus, dont près de 60% occupés par des personnes originaires de la ville de Mohammedia. Un partenariat conclu avec l’Institut Hôtelier de la ville de Mohammedia, contribue à faciliter l’insertion professionnelle et la monter en compétence de dizaines de jeunes de la ville dans les métiers de la restauration, la cuisine et l’hébergement.

Destiné à une clientèle large et diversifiée, Novotel Mohammedia cible principalement une clientèle business pour l’organisation de leurs conférences, séminaires et team building. Les particuliers trouveront également leur bonheur grâce à l’offre d’activités proposé par l’hôtel. Novotel Mohammedia dispose de 114 chambres dont 9 suites et plusieurs adaptées aux personnes à mobilité réduite, en plus d’un restaurant avec terrasse, un bar, une piscine, un spa et un hammam. L’hôtel se positionne comme une adresse privilégiée pour l’organisation d’évènements professionnels, avec un espace banquets composé de cinq salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, et une équipe d’experts en MICE.

Un hôtel moderne et connecté avec une grande empreinte artistique, telle est la promesse du Novotel Mohammedia. Fidèle à l’esprit Arty de la marque Novotel, l’adresse Mohammedia a accueilli lors de son inauguration, l’exposition de Mouad Aboulhana, jeune artiste originaire de Tanger.

