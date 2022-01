VIDEO. Citroën C4: à la découverte du crossover nouvelle génération

Avec une identité unique et audacieuse, le Nouveau C4 propose un nouveau concept au cœur du segment crossover. Dotée d’une posture surélevée et affirmée avec une garde au sol de 156mm, l’une des plus grandes de la catégorie, la silhouette du Nouveau C4 combine l’élégance et le dynamisme d’une berline tout en adoptant les codes du SUV pour plus de force et de caractère.

Aérodynamique et fluide, elle reprend les marqueurs identitaires de Citroën, notamment la nouvelle signature lumineuse en V à LED à l’avant (dès la version Feel) et à l’arrière, avec une nouvelle expression de style, plus assertif, musclé et dynamique.

Son habitacle chaleureux et technologique exprime instantanément bien-être, confort et modernité. Chaque client pourra configurer sa voiture à son image selon plusieurs associations de teintes et de Packs Color à l’extérieur et ambiances à l’intérieur.

UNE NOUVELLE EXPRESSION DU PROGRAMME CITROËN ADVANCED COMFORT®

La nouvelle C4 offre une nouvelle partition du programme Citroën Advanced Comfort®, un confort moderne et global pour tous, jouant sur tous les critères pour renforcer le bien-être à bord et disponible de série à partir de la version Shine.

Le confort de roulage est offert par les suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® de série sur toutes les versions.

Le confort de vie se traduit par à une habitabilité généreuse dont un espace aux genoux Best in Class à l’arrière, aux rangements astucieux ou Smart Pad Support Citroën™ (série dès Shine Pack) associé au tiroir de planche de bord pour permettre au passager avant de ranger, fixer et profiter en toute sécurité de sa tablette tactile.

Le confort de l’esprit est instauré par une atmosphère apaisante et lumineuse grâce à des larges surfaces vitrées, des matières chaleureuses et le toit ouvrant vitré électrique panoramique (disponible de série sur Shine Pack).

Le confort d’usage est renforcé par une offre généreuse de technologies d’aides à la conduite et de connectivité, avec notamment la tablette tactile 10’’ associée à un combiné numérique couleur, de série sur toute la gamme.

UNE GAMME LARGE ET COMPLÈTE

3 versions sont proposées aux particuliers pour répondre de la façon la plus adaptée à leurs besoins :

-Feel, l’entrée de gamme sans compromis sur le confort et la sécurité, avec notamment la climatisation automatique bizone, Citroën Connect Radio sur tablette tactile 10 , le Pack Safety et l’allumage automatique des feux de croisement et davantage de confort grâce aux suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® et à l’aide au stationnement arrière.

-Shine, le milieu de gamme valorisant offrant davantage de look grâce aux Jantes en alliage 17 » diamantées et Projecteurs LED avec signature lumineuse en V. Le haut de gamme faisant le plein de technologies grâce à l’Accès et Démarrage Mains Libres Proximity, la caméra de recul avec Top Rear Vision.

-Shine Pack, coiffant la gamme par son raffinement et son équipement high-tech avec l’ambiance Hype Black incluant les sièges avant chauffants, Garnissage Cuir grainé Siena Noir / Textile effet cuir Noir, Accoudoir central arrière avec porte-gobelets et trappe à ski, Bande haut de dossiers et décor de panneaux de porte en Tissu Brasilia – Gris chiné Eiffel sérigraphié, Éclairage de bacs de porte avant, Garnissage et accoudoirs de panneaux de portes en textile effet cuir Noir Mistral, Poches aumônières au dos des sièges avant, Surtapis avant et arrière, Volant cuir pleine fleur.

LE CHOIX DE L’ÉNERGIE : DIESEL

Nouvelle C4 offre au client une gamme large et complète avec une palette de 2 motorisations diesel :

Diesel BlueHDi 110 S&S BVM6 sur les versions Feel et Shine,

Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8 sur les versions Feel, Shine et Shine Pack.