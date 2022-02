VIDEO. Ce que prépare Alstom pour le Maroc

Avec une enveloppe de 115 millions de dirhams, Alstom prépare le lancement d’une nouvelle ligne de production de transformateurs électriques embarqués à partir d’octobre 2022. Actuellement, il y a à peine 5 usines qui fabriquent ce genre de produit dans le monde, l’usine de Fès sera la sixième.

Après le lancement du site de production des armoires et des faisceaux électriques dans la zone de l’Ex-COTEF à Fès, Alstom décide d’élargir ses activités dans la ville et se prépare au lancement d’une nouvelle ligne de production des transformateurs électriques embarqués. D’une enveloppe de 115 millions de dirhams, les travaux de construction de la nouvelle usine ont commencé en juin dernier et prendront fin en mars 2022.

Par la suite, il sera procédé à l’équipement de l’usine en machines pour un coût de 70 à 75 MDH. Et les premiers transformateurs pourront être livrés dès décembre 2022. Le projet emploiera 150 personnes. Une fois réalisée, cette nouvelle ligne de production dotera la ville d’une capacité de production de 200 transformateurs par an. Ils seront produits au Maroc et conçus et industrialisés par le site de Petit-Quevilly (France), Centre d’Excellence des transformateurs.

«Les transformateurs embarqués sont des produits à haute valeur ajoutée et très technologique. Ils représentent l’un des deux produits les plus complexes sur un train. Actuellement, il y a à peine 5 usines qui en fabriquent dans le monde, nous serons la sixième du genre», explique le top management d’Alstom.

Ce genre de transformateurs est constitué de 1.200 composants qui, assemblés, font un produit de 2,80 m sur 1,60 m et pesant 6 tonnes. D’une durée de vie de 40 ans, il résiste au froid, à la chaleur, au sable… S’étendant sur une superficie de 3,4 ha, le site d’Alstom-Fès emploie actuellement quelque 400 personnes et tend à la création de 350 autres emplois directs à l’horizon 2023. Le site, qui s’engage à soutenir le développement socio-économique de la région, a équipé, à ce jour, plus de 20 projets ferroviaires internationaux. Il faut noter que la nouvelle ligne est construite sur un terrain de 20.000 mètres carrés. Ce qui porte la surface totale du site à 55.000 mètres carrés. Pour ce qui est de la RSE, elle représente l’un des principaux piliers stratégiques d’Alstom.

En effet, les dirigeants d’Alstom veulent ériger le site en Eco-Friendly, en visant un objectif de 30% de consommation énergétique de sources renouvelables, notamment en investissant massivement dans des toitures en photovoltaïque. D’autre part, 80% de ses déchets sont triés et revalorisés. Étant engagé à fabriquer des solutions de mobilité propres et vertes, le site de Fès détient la certification ISO 9001 & ISO 14001, ainsi que la certification de la RATP.

Carte de visite

De formation Ingénieur en électromécanique, Nourddine Rhalmi, président-directeur général d’Alstom Maroc, débute sa carrière chez Bombardier Transport, où il a occupé différents postes à responsabilité, expérience qui lui a valu de gérer le projet du métro de New York. Il est ensuite nommé directeur du site industriel en Égypte, puis en Chine, avec la responsabilité de la création de deux nouvelles usines. Depuis 2018, il occupe le poste de PDG d’Alstom Maroc gérant près de 700 employés.

Mehdi Idrissi / (avec Les Inspirations ÉCO)