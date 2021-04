Mourcely, responsable commerciale à Saham Immobilier, vous présente le témoin Vert Marine 3, troisième phase du projet Vert Marine composé de résidences fermées et sécurisées à Dar Bouazza. Ce trois chambres salon d’angle parfaitement équipé – en témoigne sa domotique nec plus ultra – a été pensé et aménagé pour répondre au changement de mode vie induit par le contexte actuel. Pour en savoir plus, suivez le guide !