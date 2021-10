Vers la hausse des prix des cigarettes au Maroc

Le Projet de Loi de Finances 2022 stipule de nouvelles dispositions fiscales sur plusieurs produits de consommation.

Et selon ce qu’a constaté Le Site info, le PLF 2022 prévoit l’augmentation de l’impôt spécial concernant les e-liquides des cigarettes électroniques, de façon à garantir et protéger la santé des citoyens et ce, conformément à ce que préconise l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

De même qu’il est prévu la revue en hausse progressive de la Taxe intérieure à la consommation (TIC) sur le tabac, pour la période 2022 à 2026. C’est ainsi que le minimum de la taxation sur les cigarettes sera de 782 DH pour 1000 unités et passera à 953 DH en 2026.

M.R.