Vers la construction d’un écosystème d’Alstom à Fès ? (VIDEO)

Nourddine Rhalmi, PDG d’Alstom Maroc était « L’invité des ECO », cette semaine. Le patron du géant du transport ferroviaire revient sur les raisons de l’extension des capacités à Fès et sur le choix de l’implantation dans la région.

Peut-on dire que nous nous dirigeons vers la construction d’un écosystème d’Alstom à Fès?

« Nous pouvons imaginer confier à Alstom Maroc d’autres activités. Nous avons démontré avec nos collaborateurs que nous sommes capables de relever les défis », répond Nourddine Rhalmi.

Et d’ajouter: « Nous étions dans une activité avec beaucoup de main-d’œuvre, aujourd’hui, nous passons à une activité beaucoup plus technique, plus compliquée à maîtriser, avec un transfert de technologie beaucoup plus important et des équipes mieux formées. Toute une activité de transfert de technologie va démarrer au courant de l’année pour que les Marocains maîtrisent ces techniques ».

« Selon lui, « un écosystème ne peut pas être juste du ressort d’Alstom. Il faut que ça soit organisé plus largement. Les fournisseurs, pour qu’ils viennent, ont besoin d’une locomotive et la locomotive, pour qu’elle vienne, a besoin d’un marché porteur. Dans le cadre de l’automobile ça l’était. Une voiture c’est plus facile à vendre qu’un train. Pour les trains, nous entrons dans le volet financement. Ce sont de très gros investissements que font les pays. La plupart des entreprises installées en Europe peuvent faire appel à des financements de leurs pays, à destination d’autres pays. Ce qui crée de la valeur ajoutée. Il faudrait exactement le même concept au Maroc. Nous y travaillons puisque la majorité des produits que nous fabriquons ici sont à destination de l’Europe ».

Conclusion: « puisque nous avons eu la chance de gagner les lignes 3 et 4 du Tramway de Casablanca, tout ce qui est armoires électriques et câblages seront fabriqués à Fès et seront intégrés dans ces nouvelles lignes ».