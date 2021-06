Ventes records pour les nouveaux Freebuds 4i de Huawei

Succès technologique et réussite commerciale pour le lancement des nouveaux Freebuds 4i, ces écouteurs conçus et développés par Huawei pour porter l’expérience des utilisateurs à un niveau supérieur!

L’arrivée sur le marché marocain de cette solution de dernière génération a largement séduit les consommateurs de la marque. Elle traduit aussi toute la pertinence de la stratégie de Huawei en matière de diversification de son portefeuille produits.

Pour créer davantage de proximité avec ses utilisateurs et proposer toujours plus de technologies qui répondent à leurs besoins, Huawei a fait le choix de bâtir un écosystème de solutions qui se complètent et interagissent pendant nos loisirs, notre travail ou nos activités quotidiennes. Objectif : simplifier et améliorer nos vies de tous les jours, que nous soyons au bureau, à la maison ou en déplacement.

Pour renforcer l’impact de cette approche, qui mise sur un écosystème global accessible à tous et tout le temps, Huawei commercialise ses nouveaux produits à travers l’ensemble de son réseau : sa plate-forme e-commerce HuaweiMall, ses boutiques en propre, avec les stores Huawei du Morocco Mall et du boulevard Zerktouni, mais aussi ses différents partenaires et détaillants agréés répartis sur tout le territoire.

Incarnation de cette démarche qui mêle proximité, technologie et accessibilité, les Freebuds 4i bénéficient du savoir-faire unique de Huawei. Avec un boitier de forme ovale, qui tombe parfaitement dans la paume de votre main, ces écouteurs aux finitions sublimes s’adaptent à chaque style de vie.

Encore mieux : les FreeBuds 4i offrent non seulement un son de haute qualité, mais ils seront bientôt associés à Huawei Music au Maroc, un service spécialement conçu pour les utilisateurs d’appareils mobiles Huawei afin de leur offrir une expérience musicale immersive haute de gamme

Outre un design sublime, les Freebuds 4i offrent une autonomie remarquable allant jusqu’à 10 heures en lecture musicale continue sur une seule charge, ainsi qu’une qualité audio exceptionnelle. A la clé, de riches harmonies instrumentales, des voix claires, des basses percutantes et un son finement équilibré.

Parfait pour profiter de vos jeux préférés en temps réel ou vous laisser porter par votre musique favorite !