Ventes de voitures au Maroc: les gagnants et les perdants du mois de janvier

En janvier, les immatriculations neuves ont baissé de 6,7% par rapport au même mois de l’an dernier, selon les statistiques de l’Aivam. Si la demande reste soutenue, l’offre ne suit pas et s’avère même être en crise du côté de certaines marques. Une situation qui fait les affaires d’une petite poignée de labels gagnants.

Avec 12.439 immatriculations neuves comptabilisées depuis le 1er janvier et incluant les voitures particulières (VP) et les véhicules utilitaires légers (VUL), le marché du neuf démarre l’année du mauvais pied ! Tel est le constat que l’on peut préalablement faire à la lecture des statistiques collectées et communiquées par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam). En baisse de 6,72%, les ventes du neuf accusent le coup du côté des VP (-6%) et encore plus dans le segment des VUL (-11,7%). En cause, des stocks très peu garnis chez la plupart des distributeurs et de maigres arrivages de la part des constructeurs.

La crise liée aux puces électroniques ou semi-conducteurs est toujours là et se fait ressentir durement aussi bien au niveau de la demande qu’en interne chez les importateurs et leurs concessionnaires où les conseillers commerciaux (vendeurs) passent par une période très difficile financièrement. Pour autant, toutes les marques ne sont pas à mettre dans le même panier. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, certains labels tirent profit de cette situation au point d’enregistrer de belles croissances à deux chiffres comme c’est le cas de Hyundai, Renault, Toyota, Audi et Kia. Ces deux dernières font d’ailleurs leur entrée dans le top-10 au détriment de deux grandes marques (Ford et Fiat). C’est le fait marquant de ce début d’année qui, de façon probablement temporaire, aboutit à une redistribution des parts de marché et un chamboulement dans le top-10 des marques les plus prisées par les acheteurs.

Dacia et Renault, une part de 41,3% !

Sans surprise et visiblement indéboulonnable des deux plus hautes marches du podium, le duo Dacia-Renault a plutôt bien démarré l’année, s’accaparant désormais une part de marché (PDM) de 41,3%. Avec une PDM de 24,4%, la marque roumaine reste en tête du classement, malgré une baisse de quasiment 20%, due en bonne part à un manque d’unités sur le Duster qui n’est pas produit au Maroc contrairement aux deux best-sellers, Sandero et Logan, dont les nouvelles générations se vendent très bien. De son côté, Renault affiche une forte croissance (+31,1%), essentiellement due à son nouveau ludospace, l’Express, qui, à lui seul, a réalisé plus de 61 des ventes totales. Produit à Tanger, ce modèle va probablement continuer à entretenir les ventes nationales du losange, auxquelles participent aussi d’autres best-sellers comme la Clio V qui a totalisé 488 ventes en janvier.

Hyundai ne connaît pas la crise

Bien installée à la troisième place du classement, la marque Hyundai affiche également une belle progression (28%) et, vraisemblablement, semble moins concernée par les problèmes ou pénuries de stock. Le représentant du 1er constructeur coréen peut se targuer d’une part de marché au plus haut historiquement, soit 12,8% et cela en s’appuyant sur deux best-sellers de janvier, qui s’appellent Tucson (616 unités vendues) et Accent (601). Par ailleurs, Hyundai Maroc doit également son salut à son bon réseau et notamment les villes d’Agadir, Tanger et Marrakech qui ont chacune d’elles contribué à hauteur d’une centaine d’unités vendues le mois dernier.

Peugeot et Toyota, dans le top-5

Malgré des manques en stock sur des modèles clés comme les SUV 2008 et 3008, Peugeot tire son épingle du jeu et parvient à préserver sa quatrième place avec près de 800 ventes le mois dernier. Du côté de la marque au Lion, le best-seller s’appelle 208 (350 ventes en janvier) et s’avère victime de son succès puisqu’il est l’un des modèles les plus vendus en Europe, comme au Maroc. Pour autant, Peugeot améliore sa PDM à plus de 6,3% (contre 5,6% en janvier 2021). Juste derrière Peugeot, surprise !

Toyota monte en flèche à la 5e place après avoir livré 676 véhicules, majoritairement des VP et parmi lesquelles la Yaris fait office de petite locomotive commerciale avec 140 unités vendues, épaulée par sa nouvelle variante SUV (Yaris Cross) qui a trouvé une trentaine de clients en janvier. Le SUV C-HR n’est pas en reste avec 133 ventes.

Audi intègre le top-10 !

Dans la seconde moitié du top-10, on remarque des marques qui résistent contre vents et marées aux soucis de stocks. C’est le cas des allemands Volkswagen (5e) et Opel (6e), le premier ayant principalement profité de ses derniers arrivages en Touareg et en Tiguan, tandis que le second s’est essentiellement appuyé sur le succès de sa citadine polyvalente, la Corsa qui a réalisé plus de la moitié de ses ventes. 8e au classement, Citroën accuse le coup (-26%), bien qu’elle profite d’un bon mix de ventes entre ses modèles les plus prisés (C3, C-Elysée, C4 Aircross et Berlingo). Grand fait marquant, constituant même une première dans l’histoire de la marque au Maroc, Audi intègre le top-10 et occupe la 9e place après avoir réalisé une excellente performance commerciale en janvier, soit plus de 400 ventes, avec à la clé la plus forte croissance du lot (+72%).

Fermant le top-10, Kia est également en hausse (+28,5% à 388 unités vendues) en capitalisant sur le succès de sa gamme et plus particulièrement les modèles Picanto, Sportage et Seltos, mais aurait pu faire mieux si le Sorento était disponible en quantités suffisantes. Du côté des marques premium, c’est Mercedes qui arrive derrière Audi avec 255 VP vendues, tandis que BMW n’a pu livrer qu’une centaine de véhicules, par manque de disponibilité. Dans le giron premium, on retiendra les bons chiffres de Volvo (72 ventes), Porsche (31) et DS (22). Enfin, sur le marché des VUL, le podium de janvier est occupé, respectivement, par Renault (270 ventes), Ford (237) et DFSK (203), montrant que, là encore, cette pénurie de véhicules liée à la crise des semi-conducteurs n’a pas fini d’impacter le marché national avec, en perspective, de prochaines redistributions des PDM.

Jalil Bennani / (avec Les Inspirations ÉCO AUTO)