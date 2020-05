Valoris Securities lance sa solution de bourse en ligne

Dans le cadre de l’enrichissement et l’amélioration continus de sa gamme de produits et services mis à la disposition de ses clients et dans un souci permanent de répondre à leurs besoins en matière de trading sur le marché de la bourse de Casablanca, Valoris Securities, filiale de Capital Gestion Group, a procédé au lancement cette semaine de sa solution de bourse en ligne baptisée « Valoris Bourse Direct ».

Développée en partenariat avec la société DirectFN, société spécialisée dans la rediffusion d’informations financières et de technologie transactionnelle, cette solution basée sur une technologie de nouvelle génération et dédiée au marché marocain, est la première en son genre à apporter une expérience utilisateur unique.

Elle est adaptée à toute catégorie de profils, traders ou investisseurs, grâce aux outils d’aide à la décision disponibles sur tout type de canal : ordinateur, smartphone et tablette. Ces outils incluent des algorithmes intraday, des indicateurs techniques ainsi que des données fondamentales clés permettant de faire une appréciation de l’évolution des cours des actions cotées.

Cette solution s’appuie sur un système de gestion des ordres (OMS) permettant de mettre à la disposition de la communauté buy side aussi, sociétés de gestion et institutionnels, des écrans intégrés pour le suivi du marché, l’exécution des ordres et l’analyse technique et fondamentale. Le tout depuis une seule station.

La solution « Valoris Bourse Direct » permet au client de :

– Accéder directement et en temps réel au marché de la bourse de Casablanca,

– Transmettre rapidement sur le marché et en temps réel ses ordres d’achat et de vente des titres cotés (actions, obligations et droits),

– Recevoir les exécutions de ses ordres de bourse directement sur son compte et mise à jour en temps réel de la position de son portefeuille,

– Accéder à votre compte 24h/24 et 7j/7 avec une valorisation en temps réel de votre portefeuille titres,

– Avoir accès aux données du marché (prix, évolution, performance, dernières informations, notes de recherche …), analyses techniques, informations et ratios financiers sur les sociétés cotées, informations concernant les indices, historique des valeurs, profondeur, performances de l’intraday,

– Consulter les actualités sur le marché et sur les valeurs cotées en temps réel ainsi que les notes d’analyse et recherche élaborées par les analystes de Valoris Securities,

– Suivre l’évolution des indices boursiers ainsi que les indices sectoriels sur tous les canaux en temps réel,

– Bénéficier des outils d’analyse technique (graphique et mathématique) sophistiquée disponible sur Web et Mobile permettant d’analyser l’évolution du marché et les cours des actions cotées en temps réel.

La solution fournit également au client :

– Des fonctionnalités de trading entièrement intégrées y compris des fonctionnalités avancées de l’ordre ;

– Un carnet d’ordres affiché par valeur complet sur tous les canaux (Web + Mobile).

– Un système d’alertes personnalisables. Le client peut définir différents types d’alertes sur Web ou Mobile qui se déclenchent lorsqu’un événement surgit. Il peut planifier des alertes sur une valeur en fonction de la meilleure limite sur le carnet, en fonction du cours, du volume et de la variation ou même avoir des combinaisons d’alertes. Ces alertes peuvent être reçues sous forme de popups, email ou sms.

De nouvelles fonctionnalités sont en cours de mise en place dont notamment la souscription et le rachat des parts OPCVM et la collecte des ordres IPO.

La solution est multilingue. Elle est disponible actuellement en anglais, français et peut l’être aussi en arabe. L’interface est totalement personnalisable pour l’utilisateur tant en terme de vues de marché et d’espace de travail qu’en terme de couleurs.