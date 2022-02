Vague de froid: les collaborateurs de Webhelp Maroc mobilisés pour Azrou

Comme chaque année, les collaborateurs de Webhelp Maroc se sont mobilisés afin de venir en aide aux populations des zones montagneuses pour surmonter les vagues de froid et les chutes de neige qui ponctuent la période hivernale.

L’édition 2022 de la campagne « Hiver au chaud » de Webhelp Maroc, lancée le 29 janvier dernier, a consisté en la collecte massive de dons auprès de ses collaborateurs au profit de l’association Sadaka d’Azrou, dans le Moyen Atlas.

Les caravanes de Webhelp Maroc ont alors pû prendre la route, chargées de couvertures, de vêtements chauds et des denrées alimentaires, pour les distribuer dans la région Azrou-Bensmim et permettre aux familles les plus nécessiteuses de passer l’hiver dans de meilleures conditions.

La mobilisation des “webhelpiens” fait preuve de leur engagement répété en faveur des actions sociales de Webhelp Maroc et de leur générosité lorsqu’il s’agit de réchauffer les cœurs de leurs concitoyens les plus démunis. Ils ont ainsi, comme à leur accoutumée, porté haut les couleurs des valeurs de Webhelp que sont l’humanisme, la solidarité et la générosité.